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Haberler Galeri Alper Kul ve Aylin Kontente Youtube tarafından sahtekarlıkla suçlandı

Alper Kul ve Aylin Kontente Youtube tarafından sahtekarlıkla suçlandı

Sevilen oyuncular Alper Kul ve Aylin Kontante, karantina günlerinde çektikleri eğlenceli videolarla takipçilerini eğlendiriyordu. Alper Kul, videolarını Youtube'a da eklemek isterken başlarına gelen komik olayı anlattı. Videolarını daha önce başka platformlara da yükleyen çift, Youtube tarafından sahtekarlıkla suçlandı.

Giriş Tarihi: 07.05.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 12:15
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Alper Kul ve Aylin Kontente Youtube tarafından sahtekarlıkla suçlandı

Kendisi gibi oyuncu olan eşi Aylin Kontante ile karantina günlerinde çektikleri eğlenceli görüntüler dikkat çeken Alper Kul, bu süreçte başına gelen komik bir olayı paylaştı.

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Alper Kul ve Aylin Kontente Youtube tarafından sahtekarlıkla suçlandı

"Aylin'le çektiğimiz videolar var. YouTube enteresan bir yer, o videoları magazin sayfaları bizden önce yüklüyor 500 bin falan izleniyor. Biz koyunca birkaç bin izleniyor."

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Alper Kul ve Aylin Kontente Youtube tarafından sahtekarlıkla suçlandı

"YouTube, en son koyduğumuz içeriği 'taklit ediyorsunuz' diye sahtekarlıkla suçladı ve attı bizi. Ne yapacağız? Kime anlatacağız telefona kimse çıkmıyor, ilk oraya koymak lazımmış."

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Alper Kul ve Aylin Kontente Youtube tarafından sahtekarlıkla suçlandı

Bu salgın sonrası insanların artık israf yapmayı bırakacaklarını umduğunu da söyleyen Kul, sözlerine şöyle devam etti:

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Alper Kul ve Aylin Kontente Youtube tarafından sahtekarlıkla suçlandı

"Bu durumdan sonra daha küçük hayat kurulabilir, tarım ekip biçme yapılabilir, kaynakları tasarruflu kullanmak, suyu, elektriği, gıdayı nasıl kullanacağımızı hepimizin öğrenmesi gerek. Biraz haddimizi aştık doğaya karşı."