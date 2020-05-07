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Alper Kul ve Aylin Kontente Youtube tarafından sahtekarlıkla suçlandı
Sevilen oyuncular Alper Kul ve Aylin Kontante, karantina günlerinde çektikleri eğlenceli videolarla takipçilerini eğlendiriyordu. Alper Kul, videolarını Youtube'a da eklemek isterken başlarına gelen komik olayı anlattı. Videolarını daha önce başka platformlara da yükleyen çift, Youtube tarafından sahtekarlıkla suçlandı.
Giriş Tarihi: 07.05.2020 12:13 Güncelleme Tarihi: 07.05.2020 12:15
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