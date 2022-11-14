Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç şaşkına çevirdi! Kimse tanıyamadı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya devam eden Barış Arduç, gündeme oturdu. Son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Arduç, oyunculuk performansı kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi. Arduç'ın yıllar içindeki değişimi ise görenleri şoke etti. İşte Barış Arduç'un olay olan değişimi...