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Haberler Galeri Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç şaşkına çevirdi! Kimse tanıyamadı

Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç şaşkına çevirdi! Kimse tanıyamadı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle izleyici karşısına çıkmaya devam eden Barış Arduç, gündeme oturdu. Son yılların en çok konuşulan isimlerinden olan Arduç, oyunculuk performansı kadar yakışıklılığıyla da adından söz ettirdi. Arduç'ın yıllar içindeki değişimi ise görenleri şoke etti. İşte Barış Arduç'un olay olan değişimi...

Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:29 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 16:32
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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un şaşkına çevirdi! Kimse tanıyamadı

Alparslan Büyük Selçuklu dizisiyle ekranın en konuşulan isimlerinden olan Barış Arduç, sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un şaşkına çevirdi! Kimse tanıyamadı

Yakışıklılığıyla da adından söz ettiren Arduç'ın yaşadığı büyük değişim görenleri şoke etti. İşte Barış Arduç ve birçok ünlü isimin yıllar içinde yaşadığı büyük değişim...

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un şaşkına çevirdi! Kimse tanıyamadı

Aslı Enver

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un şaşkına çevirdi! Kimse tanıyamadı

Aslı Enver

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Alparslan Büyük Selçuklu’nun yıldızı Barış Arduç’un şaşkına çevirdi! Kimse tanıyamadı

Aslı Enver