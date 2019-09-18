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Alişan’la evlenen Buse Varol çıldırdı! ‘Beni salın...'

Alişan'la yaptığı evlilik sonrası magazin gündeminden düşmeyen Buse Varol isyan etti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Buse Varol yaptığı paylaşımlara da sık sık olumsuz yorumlar alıyor. Son olarak takipçilerinin anneliğine laf etmesine dayanamayan Buse Varol çılgına döndü. Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Varol 'Beni takipten çıkarın. Siz de bu yükten kurtulun beni de bir salın' dedi.

Giriş Tarihi: 18.09.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 10:38
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Alişan’la evlenen Buse Varol çıldırdı! ‘Beni salın...'

Buse Varol, sosyal medyada kendisi hakkında yapılan olumsuz yorumlara isyan etti.

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Alişan’la evlenen Buse Varol çıldırdı! ‘Beni salın...'

Anneliğine laf eden takipçilerine sinirlenen Buse Varol, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında şunları söyledi:

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Alişan’la evlenen Buse Varol çıldırdı! ‘Beni salın...'

"Kötü yorum yapan takipçilerime sesleniyorum. Bence bazen çok komik oluyorsunuz. Neden? Çünkü beni takip ediyorsunuz ve benim fotoğrafımın altına 'çok çirkinsin', 'ne biçim annesin', 'mini etek mi giyilir' falan gibi komik komik şeyler yazmayın ya da beni takip etmeyin.

Ki bence hayat felsefeniz şu olsun: Rahatsız olduğunuz hiçbir şeyi hayatınızda tutmayın. Mesela beni takipten çıkarın. Siz de bu yükten kurtulun beni de bir salın. Herkes kendi anneliğine, kendi işine gücüne baksın. Kendi anneliğini sorgulasın. Bu işler böyle olmuyor..."

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Alişan’la evlenen Buse Varol çıldırdı! ‘Beni salın...'

Alişan Buse Varol çifti magazin dünyasını peşinden sürüklemeye devam ediyor. Mutlu anlarını takipçileriyle sık sık paylaşan Alişan ile eşi Buse Varol yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Son günlerde özel hayatıyla gündeme gelen Alişan'ın hayatı yeniden merak konusu oldu. Peki Alişan'ın gerçek ismi ne? İşte doğru bildiğimiz yanlışlar...

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Alişan’la evlenen Buse Varol çıldırdı! ‘Beni salın...'

Türkiye'nin ünlü isimlerinin gerçek adları halkın büyük bir kısmı tarafından bilinmiyor. İşte Türk ünlülerin gerçek isimleri...

AHMET ÖZHAN - AHMET ŞÜKRÜ KADIÖZ