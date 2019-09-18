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Alişan’la evlenen Buse Varol çıldırdı! ‘Beni salın...'
Alişan'la yaptığı evlilik sonrası magazin gündeminden düşmeyen Buse Varol isyan etti. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Buse Varol yaptığı paylaşımlara da sık sık olumsuz yorumlar alıyor. Son olarak takipçilerinin anneliğine laf etmesine dayanamayan Buse Varol çılgına döndü. Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan Varol 'Beni takipten çıkarın. Siz de bu yükten kurtulun beni de bir salın' dedi.
Giriş Tarihi: 18.09.2019 10:30 Güncelleme Tarihi: 18.09.2019 10:38
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