23 Nisan 2023, Pazar
Alişan’ın eşi Buse Varol annesini paylaştı gören hayran kaldı! Benzerliğin böylesi
Buse Varol son dönemde Alişan'ın annesi Suzan Tektaş ile kriz yaşadığı iddiasıyla gündeme oturdu. Geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönen güzel oyuncu Ramazan Bayramı'nı ailesiyle birlikte geçirdi. Anne ve babasıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Varol'un annesiyle benzerliği şoke etti. İşte Buse Varol'un annesi Birsen Özgan...
Giriş Tarihi: 23.04.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 16:43
- 1
- 103
- 2
- 103
- 3
- 103
- 4
- 103
- 5
- 103