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Haberler Galeri Alişan’ın eşi Buse Varol annesini paylaştı gören hayran kaldı! Benzerliğin böylesi

Alişan’ın eşi Buse Varol annesini paylaştı gören hayran kaldı! Benzerliğin böylesi

Buse Varol son dönemde Alişan'ın annesi Suzan Tektaş ile kriz yaşadığı iddiasıyla gündeme oturdu. Geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönen güzel oyuncu Ramazan Bayramı'nı ailesiyle birlikte geçirdi. Anne ve babasıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Varol'un annesiyle benzerliği şoke etti. İşte Buse Varol'un annesi Birsen Özgan...

Giriş Tarihi: 23.04.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 23.04.2023 16:43
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Alişan’ın eşi Buse Varol annesini paylaştı gören hayran kaldı! Benzerliğin böylesi

2018 yılında Alişan ile nikah masasına oturan Buse Varol geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğine gelmişti. Eşinin annesi Suzan Tektaş ile kriz yaşayan güzel oyuncu evliliğindeki sorunları kısa sürede atlatmıştı.

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Alişan’ın eşi Buse Varol annesini paylaştı gören hayran kaldı! Benzerliğin böylesi

Son dönemde yeniden kayınvalidesi ile kriz yaşadığı iddiasıyla gündem olan Buse Varol, Ramazan Bayramı'nı ailesiyle geçirdi.

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Alişan’ın eşi Buse Varol annesini paylaştı gören hayran kaldı! Benzerliğin böylesi

Anne ve babasıyla pozlarını sosyal medya hesabından paylaşan Varol'un annesiyle benzerliği şoke etti.

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Alişan’ın eşi Buse Varol annesini paylaştı gören hayran kaldı! Benzerliğin böylesi

Birsen Özgan güzelliğiyle kendisine hayran bıraktı. İşte Buse Varol'un annesi Birsen Özgan...

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Alişan’ın eşi Buse Varol annesini paylaştı gören hayran kaldı! Benzerliğin böylesi

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