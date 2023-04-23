Alişan’ın eşi Buse Varol annesini paylaştı gören hayran kaldı! Benzerliğin böylesi

Buse Varol son dönemde Alişan'ın annesi Suzan Tektaş ile kriz yaşadığı iddiasıyla gündeme oturdu. Geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğinden dönen güzel oyuncu Ramazan Bayramı'nı ailesiyle birlikte geçirdi. Anne ve babasıyla fotoğraflarını takipçileriyle paylaşan Varol'un annesiyle benzerliği şoke etti. İşte Buse Varol'un annesi Birsen Özgan...