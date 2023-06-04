04 Haziran 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Alişan yeni yaşını kutladı Buse Varol’un annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Alişan yeni yaşını kutladı Buse Varol’un annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Magazinin en çok konuşulan çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. İkil son olarak Varol'un annesi Birsen Özgan'ın yeni yaşını yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Buse Varol'un annesini görenler güzelliğine hayran kaldı.

Giriş Tarihi: 04.06.2023 16:44 Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 16:45
  • 1
  • 105
Alişan yeni yaşını kutladı Buse Varol’un annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Geçtiğimiz yıl boşanmanın eşiğine gelen Alişan ve Buse Varol, kısa sürede krizi atlatmıştı. Mutlu evlilikleriyle magazin gündeminden düşmeyen çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 105
Alişan yeni yaşını kutladı Buse Varol’un annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Alişan daha önce bir paylaşımında "En güzel, en pozitif kayınvalide bende" sözleriyle günlerce konuşulmuştu.

  • 3
  • 105
Alişan yeni yaşını kutladı Buse Varol’un annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Sosyal medyayı aktif kullanan ve Instagram hesabında yayınladığı aile pozlarıyla adından söz ettiren Buse Varol'un annesinin doğum günü hakkında yapılan paylaşımlar kısa sürede gündem oldu.

  • 4
  • 105
Alişan yeni yaşını kutladı Buse Varol’un annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Buse Varol'un annesinin genç görüntüsü herkesi şaşırttı.

  • 5
  • 105
Alişan yeni yaşını kutladı Buse Varol’un annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

İşte başta Buse Varol'un annesi olmak üzere ünlü isimlerin anneleri...