HaberlerGaleriAlişan yeni yaşını kutladı Buse Varol’un annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı
Alişan yeni yaşını kutladı Buse Varol’un annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı
Magazinin en çok konuşulan çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. İkil son olarak Varol'un annesi Birsen Özgan'ın yeni yaşını yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Buse Varol'un annesini görenler güzelliğine hayran kaldı.
Giriş Tarihi: 04.06.2023 16:44Güncelleme Tarihi: 04.06.2023 16:45