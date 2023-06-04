Alişan yeni yaşını kutladı Buse Varol’un annesi sosyal medyayı salladı! Güzelliğine beğeni yağdı

Magazinin en çok konuşulan çiftlerinden olan Alişan ve Buse Varol sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeye devam ediyor. İkil son olarak Varol'un annesi Birsen Özgan'ın yeni yaşını yaptıkları paylaşımlarla kutladı. Buse Varol'un annesini görenler güzelliğine hayran kaldı.