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Haberler Galeri Alişan ile Buse Varol’dan olay paylaşım! “Kocam elden gidiyor” diyerek kendini yerlere attı

Alişan ile Buse Varol’dan olay paylaşım! “Kocam elden gidiyor” diyerek kendini yerlere attı

2018 yılında nikah masasına oturan Alişan ve Buse Varol kısa sürede iki çocuk sahibi olmuştu. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık çocuklarına yer veren ikili son yayınladıkları görüntülerle gündem oldu. Görüntülerde kendisini yere atan Varol'un "Kocam elden gidiyor" şeklindeki yorumu dikkat çekti İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 03.01.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 13:50
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Alişan ile Buse Varol’dan olay paylaşım! “Kocam elden gidiyor” diyerek kendini yerlere attı

2018 yılında dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, 2019'da Burak adını verdikleri oğullarını kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı.

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Alişan ile Buse Varol’dan olay paylaşım! “Kocam elden gidiyor” diyerek kendini yerlere attı

Ünlü çift, 2021 yılında ise Eliz adını verdikleri kızlarına kavuştu. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık çocuklarına yer veren ikiliden Alişan, son yayınladığı görüntülerle gündem oldu.

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Alişan ile Buse Varol’dan olay paylaşım! “Kocam elden gidiyor” diyerek kendini yerlere attı

Alişan, eşi Buse Varol ve minik kızı Eliz ile geçirdiği eğlenceli anları sosyal medyada paylaştı.

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Alişan ile Buse Varol’dan olay paylaşım! “Kocam elden gidiyor” diyerek kendini yerlere attı

Alişan'ın ev hallerini yayınladığı videoda; Eliz'in "Benim kocam" diyerek babasına sarıldığı ve Buse Varol'un kendini yerlere attığı görüldü.

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Alişan ile Buse Varol’dan olay paylaşım! “Kocam elden gidiyor” diyerek kendini yerlere attı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, paylaşıma yoğun ilgi gösterirken Buse Varol Kocam elden gidiyor" yorumunda bulundu.