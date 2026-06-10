Ali Öner’in aşk itirafı sonrası Livanur Aydın’dan yeni açıklama
Ali Öner ile yaşadığı ayrılık sürecinin ardından sessizliğini bozan Livanur Aydın, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Aydın, eski nişanlısı Öner'in rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile ilişkisinin ortaya çıkması sonrası takipçilerinden gelen destek mesajlarına kayıtsız kalmadı.
'Taşacak Bu Deniz' dizisinin setinde filizlenen aşk, magazin dünyasında geniş yankı uyandırmaya devam ediyor. 2025 yılı Ağustos ayında nişanlanan ve kısa süre önce yollarını ayırma kararı alan Ali Öner ile Livanur Aydın arasındaki süreçte yeni bir sayfa açıldı. Ayrılık sonrası, Ali Öner'in dizideki rol arkadaşı Zeynep Atılgan ile aşk yaşadığı iddiaları sosyal medyada gündem olmuştu.
"HAYATA DAHA GÜÇLÜ KALKACAĞIM"
Ali Öner'in Zeynep Atılgan ile birlikteliğini resmen açıklamasının ardından gözler eski nişanlı Livanur Aydın'a çevrilmişti. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Aydın, sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımla takipçilerine seslendi.
Bunun üzerine Ali Öner de Zeynep Atılgan ile birlikte olduğunu açıklayarak, ilişkisinin nişanlısı Livanur Aydın'dan ayrıldıktan sonra başladığını söylemişti.
"İYİLEŞİYORUM"
Yaşadığı süreçte hem yakın çevresinden hem de takipçilerinden büyük destek gördüğünü belirten Aydın, duygularını şu sözlerle ifade etti:
"Bu konuyla alakalı sizlerden çok fazla mesaj ve yorum alıyorum. Birçoğunu okuma fırsatım da oldu açıkçası. Sürecin başından beri ailem, yakın arkadaşlarım, çevrem bana hep destek oldular. Onların destekleri için çok büyük diyorum. Fakat şu an anladım ki bize destek olmak için illa o kişiyi tanımaya ihtiyaç yokmuş. Siz beni tanımıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum. Fakat öyle güzel mesajlar atmışsınız, o kadar güzel dileklerle bulunmuşsunuz ki hakkımda. Okurken yüzümde gülümsemelerle okudum mesajlarınızı. Beni çok çok mutlu ettiniz. O yüzden böyle teşekkür mahiyetinde bir video çekmek istedim sizlere. Merak etmeyin, ben iyileşiyorum. Hayat devam ediyor ve olduğum yerden çok çok daha güçlü bir şekilde hayata kalkacağıma da inanıyorum. İyi ki varsınız. Ben de sizlere kocaman kocaman sevgilerim ve o güzel kalbinizden öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın."
BODRUM'DA ROMANTİK TATİL
Eski nişanlısının açıklamalarının ardından Ali Öner ve Zeynep Atılgan cephesinde ise hayat devam ediyor. İlişkilerini ilan etmelerinin hemen ardından soluğu Bodrum'da alan çiçeği burnunda aşıklar, tatilin tadını çıkarıyor.
Güvercinlik'te bir plajda objektiflere yansıyan ikili, gün boyu güneşin ve denizin keyfini sürdü. Denizden çıktıktan sonra şezlonglarına dönen çiftin neşeli halleri ve romantik anları dikkatlerden kaçmadı.