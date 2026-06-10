Ali Öner’in aşk itirafı sonrası Livanur Aydın’dan yeni açıklama

"İYİLEŞİYORUM"

Yaşadığı süreçte hem yakın çevresinden hem de takipçilerinden büyük destek gördüğünü belirten Aydın, duygularını şu sözlerle ifade etti:

"Bu konuyla alakalı sizlerden çok fazla mesaj ve yorum alıyorum. Birçoğunu okuma fırsatım da oldu açıkçası. Sürecin başından beri ailem, yakın arkadaşlarım, çevrem bana hep destek oldular. Onların destekleri için çok büyük diyorum. Fakat şu an anladım ki bize destek olmak için illa o kişiyi tanımaya ihtiyaç yokmuş. Siz beni tanımıyorsunuz, ben sizi tanımıyorum. Fakat öyle güzel mesajlar atmışsınız, o kadar güzel dileklerle bulunmuşsunuz ki hakkımda. Okurken yüzümde gülümsemelerle okudum mesajlarınızı. Beni çok çok mutlu ettiniz. O yüzden böyle teşekkür mahiyetinde bir video çekmek istedim sizlere. Merak etmeyin, ben iyileşiyorum. Hayat devam ediyor ve olduğum yerden çok çok daha güçlü bir şekilde hayata kalkacağıma da inanıyorum. İyi ki varsınız. Ben de sizlere kocaman kocaman sevgilerim ve o güzel kalbinizden öpüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın."