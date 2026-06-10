Cemre Baysel'den ayrılık iddialarına ilk yanıt

Oyuncu Cemre Baysel, bir süredir yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla magazin gündeminin odağındaydı. Ancak son dönemde sosyal medyada çıkan ayrılık dedikoduları, genç oyuncunun yaptığı açıklamayla netlik kazandı.

Ekranların sevilen ismi Cemre Baysel, hem kariyerindeki başarısı hem de özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Başrolünde yer aldığı "Güller ve Günahlar" dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle büyük beğeni toplayan Baysel, bir süredir yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile yaşadığı ilişkiyle dikkat çekiyordu.

SOSYAL MEDYA DETAYI AYRILIĞI ELE VERMİŞTİ İkilinin ilişkisi hakkındaki ayrılık iddiaları, sosyal medya hesaplarındaki hareketlilikle başlamıştı. Cemre Baysel kendi hesabında Cem Bölükbaşı ile olan fotoğraf ve Reels paylaşımlarını tutmaya devam ederken, Cem Bölükbaşı'nın tüm ortak içerikleri kaldırması dikkatli takipçilerin gözünden kaçmadı. Bu durum, çiftin yollarını ayırdığına dair dedikoduları alevlendirdi.

"BİTTİ" DİYEREK NOKTAYI KOYDU Ortaya atılan iddialar, güzel oyuncunun Nişantaşı'nda objektiflere yansımasıyla netlik kazandı. Snob Magazin muhabirlerinin sorularını yanıtsız bırakmayan Cemre Baysel, Cem Bölükbaşı ile olan birlikteliğinin sona erdiğini doğrulayarak, konuyla ilgili sadece "Bitti" açıklamasını yaptı.

DİZİSİ SEZON FİNALİ YAPTI, TATİL BAŞLADI "Güller ve Günahlar" dizisinde Zeynep karakteriyle izleyici karşısına çıkan Cemre Baysel, dizisinin sezon finali yapmasıyla birlikte yoğun geçen set temposuna ara verdi. Başarılı oyuncu, ayrılık haberlerinin gölgesinde sezona veda ederek tatil dönemine geçiş yaptı.