Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ından aşk itirafı! Ali Öner sessizliğini bozdu
Taşacak Bu Deniz'in oyuncuları Zeynep Atılgan ile Ali Öner, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntüleriyle aşk iddialarını alevlendirmişti. Öner'in eski nişanlısı ise ihanet suçlamasıyla adından söz ettirmişti. Söz konusu haberler sonrası yakışıklı oyuncu, dizinin Fadime'si Zeynep Atılgan ile sevgili olduğunu itiraf etti.
Sezon finaliyle ekranlara kısa bir süreliğine veda eden "Taşacak Bu Deniz" dizisinin genç oyuncuları Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın ilişkisi doğrulandı.
GÖZ GÖZE DANS ETTİLER
Dizide Gökhan ve Fadime karakterlerine hayat veren Ali Öner ve Zeynep Atılgan, sezon finali kutlamaları sırasında sergiledikleri samimi tavırlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Partide dans ederken çekilen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, ikili hakkında uzun süredir kulislerde konuşulan aşk dedikodularını güçlendirmişti.
ALİ ÖNER'DEN İLK AÇIKLAMA: "ZAMANLA KENDİLİĞİNDEN OLDU"
Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Livanur Aydın ile yollarını ayıran Ali Öner, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu. İlişkisi hakkındaki spekülasyonlara uzunca yanıt veren Öner, Zeynep Atılgan ile aralarında başlayan birlikteliği şu sözlerle özetledi:
"İlişkimiz zamanla, sessizce ve tamamen kendiliğinden gelişti."
ALİ ÖNER'DEN İLK AÇIKLAMA: İLİŞKİMİZ SANILDIĞI KADAR ESKİ DEĞİL
Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Livanur Aydın ile yollarını ayıran Ali Öner, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu.
İlişkisi hakkındaki spekülasyonlara uzunca bir açıklama yapan Öner, Zeynep Atılgan ile aralarında başlayan birlikteliği şu sözlerle özetledi:
"İlişkimiz zamanla, sessizce ve tamamen kendiliğinden gelişti. Birlikteliğimiz sanıldığı kadar eski değil"
ESKİ NİŞANLIDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Livanur Aydın ise ilişkinin aylar önce sona erdiğini vurgulayarak geçmişteki ihanet iddialarına üstü kapalı bir şekilde yanıt vermişti.