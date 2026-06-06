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Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ından aşk itirafı! Ali Öner sessizliğini bozdu

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Taşacak Bu Deniz'in oyuncuları Zeynep Atılgan ile Ali Öner, geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan görüntüleriyle aşk iddialarını alevlendirmişti. Öner'in eski nişanlısı ise ihanet suçlamasıyla adından söz ettirmişti. Söz konusu haberler sonrası yakışıklı oyuncu, dizinin Fadime'si Zeynep Atılgan ile sevgili olduğunu itiraf etti.

Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ından aşk itirafı! Ali Öner sessizliğini bozdu 1

Sezon finaliyle ekranlara kısa bir süreliğine veda eden "Taşacak Bu Deniz" dizisinin genç oyuncuları Ali Öner ve Zeynep Atılgan'ın ilişkisi doğrulandı.

Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ından aşk itirafı! Ali Öner sessizliğini bozdu 2

GÖZ GÖZE DANS ETTİLER

Dizide Gökhan ve Fadime karakterlerine hayat veren Ali Öner ve Zeynep Atılgan, sezon finali kutlamaları sırasında sergiledikleri samimi tavırlarla dikkatleri üzerine çekmişti. Partide dans ederken çekilen ve kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler, ikili hakkında uzun süredir kulislerde konuşulan aşk dedikodularını güçlendirmişti.

ALİ ÖNER'DEN İLK AÇIKLAMA: "ZAMANLA KENDİLİĞİNDEN OLDU"

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Livanur Aydın ile yollarını ayıran Ali Öner, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu. İlişkisi hakkındaki spekülasyonlara uzunca yanıt veren Öner, Zeynep Atılgan ile aralarında başlayan birlikteliği şu sözlerle özetledi:

"İlişkimiz zamanla, sessizce ve tamamen kendiliğinden gelişti."

Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ından aşk itirafı! Ali Öner sessizliğini bozdu 3

ALİ ÖNER'DEN İLK AÇIKLAMA: İLİŞKİMİZ SANILDIĞI KADAR ESKİ DEĞİL

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında evlilik hazırlığı yaptığı nişanlısı Livanur Aydın ile yollarını ayıran Ali Öner, çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozdu.

Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ından aşk itirafı! Ali Öner sessizliğini bozdu 4

İlişkisi hakkındaki spekülasyonlara uzunca bir açıklama yapan Öner, Zeynep Atılgan ile aralarında başlayan birlikteliği şu sözlerle özetledi:

"İlişkimiz zamanla, sessizce ve tamamen kendiliğinden gelişti. Birlikteliğimiz sanıldığı kadar eski değil"

Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ından aşk itirafı! Ali Öner sessizliğini bozdu 5

ESKİ NİŞANLIDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama paylaşan Livanur Aydın ise ilişkinin aylar önce sona erdiğini vurgulayarak geçmişteki ihanet iddialarına üstü kapalı bir şekilde yanıt vermişti.

Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ından aşk itirafı! Ali Öner sessizliğini bozdu 6

"BUGÜN EMİN OLDUĞUNUZ ŞÜPHELER, EN BAŞINDAN BERİ BENİM GERÇEKLİĞİMDİ"

Aydın, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Son dönemde bana gönderdiğiniz tüm güzel mesajlar, desteğiniz ve iyi dilekleriniz için teşekkür etmek istiyorum.

Uzun süren bir ilişki ve nişanlılık sürecinin sona ermesinin üzerinden aylar geçti. Bu süreç boyunca herhangi bir açıklama yapmayı tercih etmedim. Ancak aradan geçen zamana rağmen bu konuyla ilgili hâlâ çok fazla mesaj alıyorum. Bana, aileme ve yakın çevreme sürekli sorular yöneltiliyor. Yapılan haberlerde, paylaşımlarda ve yorumlarda ismimin hâlâ bu konuyla birlikte anılmasından rahatsızlık duyuyorum ve bu nedenle kısa bir açıklama yapmak istedim.

Hayatta bazen insanların seçimleri, davranışları ve ortaya koydukları tavırlar, söylenecek tüm sözlerin önüne geçiyor. Sizin henüz bugün emin olduğunuz şüpheler maalesef en başından beri benim gerçekliğimdi. Bu nedenle yaşananlarla ilgili pek bir şey söylenmesine ihtiyaç yok aslında her şey zaten olması gerektiği kadar görünür ve anlaşılır durumda.

Ben ise geçmişe dönüp herhangi bir şeyi anlatma ya da tartışma niyetinde değilim. Bugün olduğum yerde huzurla, kendi hayatıma ve hedeflerime odaklanarak devam ediyorum.

İsteğim, aylar önce sona ermiş bu konunun artık benim adıma da kapanması ve ismimin bu olaylarla birlikte anılmaması. Hayat devam ediyor ve ben önüme bakarak enerjimi geçmişe değil, geleceğe ayırmayı tercih ediyorum.

Bu süreçte yanımda olan, bana destek veren ve sevgisini hissettiren herkese tekrar teşekkür ederim."

Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ından aşk itirafı! Ali Öner sessizliğini bozdu 7

ALİ ÖNER KİMDİR?

1 Ocak 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Ali Öner, sektöre adımını modellik ile attı. 2019 yılında düzenlenen Best Model of Turkey yarışmasında podyuma çıkan Öner, burada elde ettiği derece ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Yarışma sonrası oyunculuk alanındaki yeteneğiyle de ön plana çıkan genç isim, kısa sürede televizyon dünyasının aranan yüzlerinden biri haline geldi.

Taşacak Bu Deniz'in Gökhan'ından aşk itirafı! Ali Öner sessizliğini bozdu 8

KARİYERİNDE ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR

Oyunculuk kariyerine 2021 yılında adım atan Ali Öner, kısa sürede birbirinden farklı ve güçlü karakterlere hayat vererek oyunculuk yelpazesini genişletti.

Mahrem (2021): TRT1 ekranlarında yayınlanan 15 Temmuz belgeseli Mahrem ile ilk ciddi ekran deneyimini yaşadı.

Teşkilat: Aynı yıl, Türk televizyonlarının en sevilen yapımlarından biri olan Teşkilat kadrosuna dahil oldu ve "Barış Dayı" karakterini canlandırdı.

Seni Kalbime Sakladım (2022): Romantik ve dram öğelerini birleştiren bu projede Mete karakterine hayat verdi.

O Kız: Başarılı performansını O Kız dizisindeki Doruk karakteriyle pekiştirdi.

Taşacak Bu Deniz: Ali Öner, güncel olarak ekranlara gelen Taşacak Bu Deniz dizisinde Gökhan karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

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