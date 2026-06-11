Kısmetse Olur Eftelya'dan "yok artık" dedirten Ankara tepkisi

"Kısmetse Olur: Aşkın Gücü" programında yer alan Eftelya Tekçi, Ankara'nın denizi olmadığını öğrenince verdiği tepkiyle izleyicileri şoke etti. Genç yarışmacının başkent hakkındaki coğrafi bilgisi sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, gelen sert eleştiriler kısa sürede viral oldu.

YouTube üzerinden yayınlanan fenomen yarışma programı "Kısmetse Olur: Aşkın Gücü", bu kez yarışmacıların genel kültür seviyesini sorgulatan bir diyalogla gündeme oturdu. Programın 19 yaşındaki genç yarışmacısı Eftelya Tekçi'nin, başkent Ankara hakkındaki sözleri sosyal medyada infial yarattı.

"DENİZİ YOK MU? BİLMİYORDUM" Programdaki bir sohbet sırasında Ankara'yı İstanbul'a benzeterek kıyaslayan Eftelya Tekçi, hiç beklemediği bir gerçekle karşılaştı. Diğer yarışmacıların "Ankara'nın denizi yok" şeklindeki hatırlatması üzerine büyük bir şaşkınlık yaşayan Tekçi, "Denizi yok mu Ankara'nın? Bilmiyordum bunu" diyerek izleyenleri hayrete düşürdü.

Türkiye'nin başkenti hakkında temel bir coğrafi bilgiden yoksun olduğu ortaya çıkan yarışmacının, o anlarda yaşadığı şaşkınlık ekranlara yansıdı. SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI: "BU NE CEHALET!" Yarışmacının bu anları, kısa sürede kesilerek sosyal medya platformu X'te (Twitter) en çok konuşulan videolar arasına girdi. Binlerce izleyici, genç yarışmacının coğrafya bilgisini eleştiren sert yorumlarda bulundu.

Sosyal medya kullanıcıları, özellikle eğitim seviyesi ve genel kültür üzerine yoğun eleştiriler getirdi: "Bu yaşa kadar iyi gelmiş, yazık." "Yok artık, bu ne cahillik!"

"İyi yaşamış bu yaşına kadar cidden." "Ankara'ya gitmesine gerek yok, hiç mi haritaya bakmadı?" "Gündem Olma Çabası mı?"