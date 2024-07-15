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Ali İpin ve eşi Serap İpin evliliklerinde 23. yılı kutladı! 'İlk iki yılı hesaba katmadım'

Sırça Köşk, Müjgan Bey, Baba Ocağı, Güzel Köylü, Hatırla Gönül, Ustura Kemal, Zeytin Ağacı ve ve daha pek çok projede rol alan usta oyuncu Ali İpin, 25 yıldır birlikte olduğu Serap İpin ile evlilik yıl dönümünü kutladı. Usta oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 15.07.2024 14:30 Güncelleme: 15.07.2024 14:30
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Ali İpin ve eşi Serap İpin evliliklerinde 23. yılı kutladı! ’İlk iki yılı hesaba katmadım’

68 yaşındaki usta oyuncu Ali İpin 25 yıldır birlikte olduğu Serap İpin ile evlilik yıl dönümünü kutladı.

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Ali İpin ve eşi Serap İpin evliliklerinde 23. yılı kutladı! ’İlk iki yılı hesaba katmadım’

Eşiyle çıktığı yemekte fotoğraf çektiren usta oyuncu sosyal medya hesabından duygularını şu sözlerle dile getirdi:

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Ali İpin ve eşi Serap İpin evliliklerinde 23. yılı kutladı! ’İlk iki yılı hesaba katmadım’

"23. yıl... Nice 23 yıllara bir tanem. Bu arada ilk iki yılı hesaba katmadım. Kendi çapımızda iki sevgili yıl dönümümüzü kutladık"

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Ali İpin ve eşi Serap İpin evliliklerinde 23. yılı kutladı! ’İlk iki yılı hesaba katmadım’

ALİ İPİN KİMDİR?

21 Aralık 1955 tarihinde doğan Ali İpin Ankara doğumludur.

Ankara Devlet Konservatuvarı tiyatro bölümüne 1975'te girmiş; 1978 tarihinde mezun olmuştur.

1981'de Devlet Tiyatrosundan ayrılmış ve Conservatoire de Genéve'nin drama bölümüne gitmiştir. Burada misafir öğrenci olarak eğitim almıştır.

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Ali İpin ve eşi Serap İpin evliliklerinde 23. yılı kutladı! ’İlk iki yılı hesaba katmadım’

1982'de Türkiye'ye dönmüştür ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne girmiştir.

1985'te 6 aylığına Cenevre'ye gönderilen Ali İpin, La Cour des Miracles tiyatrosunda reji asistanlığı yapmıştır.

Ali İpin, Devlet Tiyatrosu bünyesinde kırkın üzerinde oyunda rol almasının yanı sıra 6 oyunda da yardımcı yönetmenlik görevini gerçekleştirmiştir.