Ali İpin ve eşi Serap İpin evliliklerinde 23. yılı kutladı! 'İlk iki yılı hesaba katmadım'

Sırça Köşk, Müjgan Bey, Baba Ocağı, Güzel Köylü, Hatırla Gönül, Ustura Kemal, Zeytin Ağacı ve ve daha pek çok projede rol alan usta oyuncu Ali İpin, 25 yıldır birlikte olduğu Serap İpin ile evlilik yıl dönümünü kutladı. Usta oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. İşte detaylar...