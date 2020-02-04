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Alara Bozbey ve Ata Demirer'in tatil pozları olay oldu! Ata Demirer ve Alara Bozbey...

Ege'de tatil yapan Ata Demirer ve Alara Bozbey, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü sevgililer magazin dünyasının markajından kaçamadı. Yalnız çektirdikleri fotoğrafları paylaşan Alara Bozbey ve Ata Demirer, sevenleri tarafından büyük ilgi gördü. İşte ünlü komedyen Ata Demirer ve sevgilisi Alara Bozbey'in o pozları...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 10:49
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Alara Bozbey ve Ata Demirer'in tatil pozları olay oldu! Ata Demirer ve Alara Bozbey...

Yaptıkları tatilde çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarında paylaşan Alara Bozbey ve Ata Demirer, magazin dünyasının dikkatini çekti. İşte ünlü komedyen Ata Demirer ve sevgilisi Alara Bozbey'in o pozları...

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Alara Bozbey ve Ata Demirer'in tatil pozları olay oldu! Ata Demirer ve Alara Bozbey...

Alara Bozbey'in fotoğraflarında yalnız olması 'tek başına tatil yapıyor' olarak yorumlanmıştı.

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Alara Bozbey ve Ata Demirer'in tatil pozları olay oldu! Ata Demirer ve Alara Bozbey...

Daha sonra Ata Demirer'in de aynı yerden paylaşım yaptığı fark edildi.

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Alara Bozbey ve Ata Demirer'in tatil pozları olay oldu! Ata Demirer ve Alara Bozbey...

İşte Ata Demirer'in paylaşımı...

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Alara Bozbey ve Ata Demirer'in tatil pozları olay oldu! Ata Demirer ve Alara Bozbey...

Ünlü çiftin tatil pozları sonrası özel hayatları merak konusu oldu.