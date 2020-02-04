Alara Bozbey ve Ata Demirer'in tatil pozları olay oldu! Ata Demirer ve Alara Bozbey...

Ege'de tatil yapan Ata Demirer ve Alara Bozbey, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekti. Ünlü sevgililer magazin dünyasının markajından kaçamadı. Yalnız çektirdikleri fotoğrafları paylaşan Alara Bozbey ve Ata Demirer, sevenleri tarafından büyük ilgi gördü. İşte ünlü komedyen Ata Demirer ve sevgilisi Alara Bozbey'in o pozları...

Giriş Tarihi: 04.02.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 10:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





