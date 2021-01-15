Akıncı’nın yıldızı Büşra Develi’ye Şükrü Özyıldız’dan olay yorum!

Atv reyting rekorları kıran dizilerine bir yenisini daha ekledi. Sıra dışı senaryosuyla dikkat çeken Akıncı, aksiyon sahneleriyle 2021'e hızlı bir giriş yaptı. Dizinin oyuncuları Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız da sosyal medyada gündeme oturdu. Büşra Develi'nin son yaptığı paylaşıma Şükrü Özyıldaz'dan gelen yorum ise olay oldu.