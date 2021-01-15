Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
15 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı’nın yıldızı Büşra Develi’ye Şükrü Özyıldız’dan olay yorum! Akıncı’nın yıldızı Büşra Develi’ye Şükrü Özyıldız’dan olay yorum!
Atv reyting rekorları kıran dizilerine bir yenisini daha ekledi. Sıra dışı senaryosuyla dikkat çeken Akıncı, aksiyon sahneleriyle 2021'e hızlı bir giriş yaptı. Dizinin oyuncuları Büşra Develi ve Şükrü Özyıldız da sosyal medyada gündeme oturdu. Büşra Develi'nin son yaptığı paylaşıma Şükrü Özyıldaz'dan gelen yorum ise olay oldu.
Giriş Tarihi: 15.01.2021 12:33 Güncelleme Tarihi: 15.01.2021 12:33
Akıncı dizisi yeni yıla bomba gibi giriş yaparken dizinin oyuncuları da gündeme oturdu. Dizide başrolü paylaşan Büşra Develi ve Şükrü Yıldız, sosyal medyanın da en çok konuşulan oyuncularından oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Büşra Develi'nin son yaptığı paylaşıma Şükrü Özyıldız'dan gelen yorum ise dikkat çekti.
Büşra Develi'nin Instagram'dan paylaştığı bu fotoğrafa Şükrü Özyıldız'dan gelen 'Yanaklar...' yorumu olay oldu.
Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Büşra Develi, Akıncı 3. bölümde canlandırdığı Nergis karakteri ile heyecan dolu sahnelerle izleyici karşısına çıkacak.
AKINCI 3. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister.