Akıncı 3. bölüm fragmanı yayınlandı! "Babanın intikamı..."

Akıncı dizisinin 3. bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'nin sevilen dizisi Akıncı ilk iki bölümü ile izleyicilerden tam puan alırken merakla beklenen 3. bölüm fragmanı da yayınlandı. Akıncı dizisinin yeni bölüm fragmanına "Peki babanın intikamı..." sözleri damga vurdu.

Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister. Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır. Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir. Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar.