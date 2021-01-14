Akıncı 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Akıncı yeni bölüm fragmanı...

Akıncı 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Aksiyonun daha da arttığı yeni bölüm fragmanına, Orhan'ın Akıncı'ya söylediği "Aşık mısın?" sözleri damga vurdu. Akıncı'nın yeni bölümünde Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek silah kaçakçılığına aracılık eden Cevdet Orhan'ın radarına takılır. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlası olacaktır. İşte Akıncı'nın yeni bölüm fragmanı...