Kuruluş Osman’ın Hazal Hatun’u Yeşim Ceren Bozoğlu: Bu rol bana Allah'ın lütfu

"SİYASİ GÜCÜ OLAN BİR KARAKTER"

Hazal Hatun'un diğer obadaki diğer kadınlarla arasındaki farkını anlatan Bozoğlu: "Ben obanın kadınlarına 'ejderha kadınlar' diyorum. Hazal da o ejderhaların en başındaki isim. Hazal'ı diğerlerinden ayırt eden en önemli özelliklerden bir tanesi geldiği ailede siyasi güç olarak bu hikayedeki en güçlü karakter olması. Onun dışında da dirayetli bir kadın olduğunu düşünüyorum. Zaten obaya 'İlm-i Siyaset' diyerek girdi. Diğer kadınlar özelinde de baktığımızda 'Kuruluş Osman'ın bütün karakterlerdeki adanmışlık, tutku ve aşk Hazal'da da var. Günün sonunda Türk Boylarının hepsinde siyaseten hem Müslümanlığın hem Türk'ün gücünün dünyaya yayılması üzerinden bir politika güdüyorlar ve oradaki güç savaşını biz izliyoruz. Hazal da kendi doğru bildiğini yapmaya çalışıyor. Osman'ın yeni Bey olduğu yerde, Osman'ın biz tarihte onun başarısını bildiğimiz için şimdi ona karşı çıkan her karaktere kızıyoruz ama baktığınızda daha yeni Bey oldu. O tarihi dönemi ele aldığınızda bu muhalefet aslında bakarsanız doğru. Bir yandan da çatışma olmazsa dizi seyredilmez. Dizideki kötülerimizin de kıymetini bilelim" şeklinde konuşt