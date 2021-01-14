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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı’nın yeni bölümünde ortalık karışıyor! ‘Babanın intikamı…’ Akıncı’nın yeni bölümünde ortalık karışıyor! ‘Babanın intikamı…’
Akıncı'nın 3. bölümü merakla beklenirken fragmandaki aksiyon sahneleri izleyicileri heyecanlandırdı. Akıncı'nın müdahalesi sonrası Lukas etkisiz hale gelirken bunu fırsat bilen Cevdet harekete geçer. Silah kaçakçılığı yapmak isteyen Orhan, Orhan'ın radarına takılır. Ancak Cevdet'in pekine tek takılan Orhan ve Akıncı olmayacaktır... İşte Akıncı'nın yeni bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 14.01.2021 14:08
Akıncı'nın müdahalesi ile Lukas etkisiz hale gelmiştir. Cevdet, Lukas'ın köşesine çekilmesini fırsat bilerek bir silah kaçakçılığına aracılık etmek ister.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Orhan'ın radarına takılan bu yasa dışı ticarete Akıncı da dahil olur. Ancak Orhan ve Akıncı'nın karşılaştıkları manzara silah kaçakçılığından fazlasıdır.
Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi, Cevdet'in usulsüz işlerini takibe alır.
Kemal, Cevdet hakkında arama ve yakalama kararı çıkarken bunun erken bir hamle olduğunu düşünmektedir.
Nergis, kendisinin kaçırılma emrinin kimin verdiğini araştırırken karşısına sürpriz bir isim çıkar.