Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan herkesi şaşırttı! Meğer...

Alev Alev dizisinin Ömer'i Cihangir Ceyhan sosyal medyanın gündemine oturdu. Sıfır Bir Adana dizisiyle başladığı oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Ceyhan, Alev Alev dizisindeki performansıyla gündem oturdu. Hayranları tarafından araştırma konusu olan Cihangir Ceyhan'ın boyu merak konusu oldu. İşte Alev Alev'in yıldızı Cihangir Ceyhan'ın boyu...