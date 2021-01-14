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Haberler Galeri Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan herkesi şaşırttı! Meğer...

Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan herkesi şaşırttı! Meğer...

Alev Alev dizisinin Ömer'i Cihangir Ceyhan sosyal medyanın gündemine oturdu. Sıfır Bir Adana dizisiyle başladığı oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Ceyhan, Alev Alev dizisindeki performansıyla gündem oturdu. Hayranları tarafından araştırma konusu olan Cihangir Ceyhan'ın boyu merak konusu oldu. İşte Alev Alev'in yıldızı Cihangir Ceyhan'ın boyu...

Giriş Tarihi: 14.01.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 15:02
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Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan herkesi şaşırttı! Meğer...

Alev Alev dizisindeki Ömer rolüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Cihangir Ceyhan sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayranları tarafından araştırma konusu olan Cihangir Ceyhan'ın boyu merak konusu oldu. İşte Alev Alev'in yıldızı Cihangir Ceyhan'ın boyu…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan herkesi şaşırttı! Meğer...

Dilan Çiçek Deniz – 177 CM

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Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan herkesi şaşırttı! Meğer...

Burak Deniz – 185 CM

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Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan herkesi şaşırttı! Meğer...

Alina Boz – 173 CM

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Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan herkesi şaşırttı! Meğer...

Şükrü Özyıldız – 190 CM