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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan herkesi şaşırttı! Meğer... Alev Alev’in Ömer’i Cihangir Ceyhan herkesi şaşırttı! Meğer...
Alev Alev dizisinin Ömer'i Cihangir Ceyhan sosyal medyanın gündemine oturdu. Sıfır Bir Adana dizisiyle başladığı oyunculuk kariyerinde hızla yükselen Ceyhan, Alev Alev dizisindeki performansıyla gündem oturdu. Hayranları tarafından araştırma konusu olan Cihangir Ceyhan'ın boyu merak konusu oldu. İşte Alev Alev'in yıldızı Cihangir Ceyhan'ın boyu...
Giriş Tarihi: 14.01.2021 15:01 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 15:02
Alev Alev dizisindeki Ömer rolüyle tüm dikkatleri üzerine çeken Cihangir Ceyhan sosyal medyanın gündemine oturdu. Hayranları tarafından araştırma konusu olan Cihangir Ceyhan'ın boyu merak konusu oldu. İşte Alev Alev'in yıldızı Cihangir Ceyhan'ın boyu…
GALERİ DEVAM EDİYOR
Dilan Çiçek Deniz – 177 CM
Burak Deniz – 185 CM
Alina Boz – 173 CM
Şükrü Özyıldız – 190 CM