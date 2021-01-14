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14 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle olay oldu! Beğeni yağdı Tuba Büyüküstün makyajsız haliyle olay oldu! Beğeni yağdı
Uzun süredir ekranlarda yer almayan Tuba Büyüküstün, son dönemde rol aldığı internet yapımlarıyla adından söz ettirdi. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Büyüküstün, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekti. Instagram hesabından makyajsız halini paylaşan güzel oyuncunun doğan güzelliğine beğeni yağdı. İşte Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafı...
Giriş Tarihi: 14.01.2021 12:55 Güncelleme Tarihi: 14.01.2021 12:59
Ekranlardan uzun süredir uzak duran Tuba Büyüküstün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirdi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de kendisine hayran bırakan Büyüküstün, makyajsız haliyle de sevenlerinden tam puan aldı.
Sıfır makyaj halleri ile poz vermekten çekinmeyen güzel oyuncunun duru güzelliğini gözler önüne serdiği "Belki de değil..." notuyla paylaştığı fotoğrafı büyük beğeni topladı.
İşte Tuba Büyüküstün ve birçok ünlü ismin makyajsız hali…
Aslıhan Güner