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07 Ocak 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Akıncı dizisinin 2. bölümünde ortalık karışıyor! Herkes Akıncı’nın peşinde! Akıncı dizisinin 2. bölümünde ortalık karışıyor! Herkes Akıncı’nın peşinde!
Atv'nin yeni dizi Akıncı, geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrolünde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı dizi, 2. bölüm fragmanıyla da ilgi odağı oldu. Şehir hatları vapuruna yapılan saldırının ardından Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. İşte Akıncı'nın 2. bölümünde yaşanacaklar...
Giriş Tarihi: 07.01.2021 12:32
İlk bölümüyle izleyiciler ekran başına kilitleyen Akıncı'nın Akıncı'nın 2. bölümünde heyecan devam ediyor. Herkesin Akıncı'nın peşinde olduğu bölümde ortalık karışıyor!
GALERİ DEVAM EDİYOR
Köksal ve adamları Cevdet'in emriyle Şehir Hatları vapurunu işgal edip, içindeki yolcuları rehin alırlar.
Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. Cevdet, Akıncı'yı öldürerek Lukas'a karşı elini güçlendirmek ister.
Nergis, Yağız'ın koleksiyonunun tanıtım gecesine katılacaktır ancak eylemi haber alır almaz olay yerine doğru yönelir. Polisi atlatıp vapura ulaşmak beklediği kadar kolay olmayacaktır.
Kemal, bir yandan eylemi sorunsuz atlatmayı bir yandan da Akıncı'yı yakalamanın peşindedir.