Akıncı dizisinin 2. bölümünde ortalık karışıyor! Herkes Akıncı’nın peşinde!

Atv'nin yeni dizi Akıncı, geçtiğimiz hafta yayınlanan yeni bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Başrolünde Şükrü Özyıldız ve Büşra Develi'nin yer aldığı dizi, 2. bölüm fragmanıyla da ilgi odağı oldu. Şehir hatları vapuruna yapılan saldırının ardından Akıncı olay yerine giderken kendisi için kurulan tuzaktan habersizdir. İşte Akıncı'nın 2. bölümünde yaşanacaklar...