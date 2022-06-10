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Haberler Galeri Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan sevindiren haber!

Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan sevindiren haber!

59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan, şu sıralar zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda akciğer kanserine yakalandığını duyuran Billur Kalkavan'dan sevindiren haber geldi. Kalkavan tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Giriş Tarihi: 10.06.2022 09:42 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022 09:42
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Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan’dan sevindiren haber!

Geçtiğimiz haftalarda akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan Billur Kalkavan, 3'ncü kemoterapi için hastaneye yatmıştı.

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Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan’dan sevindiren haber!

Billur Kalkavan'ın, tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Bu süreçte kendisine bir ünite kan verilen ve 4 kilo alan Kalkavan'ın beyin tomografisi çekilecek.

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Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan’dan sevindiren haber!

Kilo almaya başlayan Kalkavan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla taburcu olduğunu duyurdu. Doktoru ve sevgilisiyle birlikte çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasında paylaşan sanatçı, o karelerin altına şöyle yazdı:

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Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan’dan sevindiren haber!

"Doktorum Doç. Dr. Şahin Laçin, en büyük dayanağım, hayat arkadaşım, aşkım Buğra Bahadırlı ile 3. kemo sonrası. 1 haftalık yatışım sonrası eve dönüyorum."

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Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan’dan sevindiren haber!

Beynine sıçrayan kanser hücreleri kontrol edilecek olan Billur Kalkavan, sağlık durumu hakkında da konuştu. Kendisini çok iyi hissettiğini ifade eden Billur Kalkavan, "İnşallah en yakın zamanda atlatacağım." açıklamasını yaptı.