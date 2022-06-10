Akciğer kanserine yakalanan Billur Kalkavan'dan sevindiren haber!
59 yaşındaki oyuncu Billur Kalkavan, şu sıralar zor günler yaşıyor. Geçtiğimiz haftalarda akciğer kanserine yakalandığını duyuran Billur Kalkavan'dan sevindiren haber geldi. Kalkavan tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Giriş Tarihi: 10.06.2022
09:42 Güncelleme Tarihi: 10.06.2022
09:42
Geçtiğimiz haftalarda akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıkan Billur Kalkavan, 3'ncü kemoterapi için hastaneye yatmıştı.
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Billur Kalkavan'ın, tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Bu süreçte kendisine bir ünite kan verilen ve 4 kilo alan Kalkavan'ın beyin tomografisi çekilecek.
Kilo almaya başlayan Kalkavan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla taburcu olduğunu duyurdu. Doktoru ve sevgilisiyle birlikte çektirdiği fotoğrafları Instagram sayfasında paylaşan sanatçı, o karelerin altına şöyle yazdı:
"Doktorum Doç. Dr. Şahin Laçin, en büyük dayanağım, hayat arkadaşım, aşkım Buğra Bahadırlı ile 3. kemo sonrası. 1 haftalık yatışım sonrası eve dönüyorum."
Beynine sıçrayan kanser hücreleri kontrol edilecek olan Billur Kalkavan, sağlık durumu hakkında da konuştu. Kendisini çok iyi hissettiğini ifade eden Billur Kalkavan, "İnşallah en yakın zamanda atlatacağım." açıklamasını yaptı.