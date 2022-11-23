Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan gelen çirkin yoruma dayanamadı

"KİTLENİN KANSERLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Çağlayan yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."