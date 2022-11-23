23 Kasım 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan gelen çirkin yoruma dayanamadı

Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan gelen çirkin yoruma dayanamadı

Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu. Önümüzdeki afta tedaviye başlayacağını söyleyen Çağlayan'a sevenlerinden çok sayıda destek mesajı gelmişti. Ancak gelen bir mesaj ünlü ismi çıldırttı. Twitter'dan kendisi hakkında çirkin ifadeler kullanan bir kişinin çirkin yorumuna dayanamadı.

Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:40 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 15:40
  • 1
  • 12
Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan gelen çirkin yoruma dayanamadı

Ünlü yapımcı ve sunucu Armağan Çağlayan, sevenlerini üzen haberi sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşmıştı. 56 yaşındaki Armağan Çağlayan, akciğer kanserine yakalandığını açıklamıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan gelen çirkin yoruma dayanamadı

SÜREÇLE İLGİLİ BİLGİ VERDİ

Çağlayan, bugün sosyal medyada yaptığı paylaşımla da süreçle ilgili de bilgi vermişti.

  • 3
  • 12
Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan gelen çirkin yoruma dayanamadı

GÖSTERİLERİNE ARA VERECEK

Ünlü yapımcı, yaşadığı bu süreçte gösterilerine ve programlarına ara vereceğini de belirtti.

  • 4
  • 12
Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan gelen çirkin yoruma dayanamadı

"KİTLENİN KANSERLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI"

Çağlayan yaptığı paylaşımda, "Herkese merhaba, bugün sizinle kişisel bir şey paylaşmak istiyorum. Yakın zamanda yaptırdığım yıllık sağlık taramasında akciğerimde bir kitle tespit edildi ve yapılan tetkikler sonucunda bugün kitlenin yüksek ihtimalle kanserli olduğu ortaya çıktı. Önümüzdeki hafta sonundan itibaren tedavi sürecine başlayacağım."

  • 5
  • 12
Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan gelen çirkin yoruma dayanamadı

Ayrıca Çağlayan "Bu sebeple, beş aydır sahnelemekte olduğumuz Size Anlatacaklarım Var Gösterisi'ne 25 Kasım Cuma Günü Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki temsilden sonra zorunlu bir ara verip, devam eden günlerdeki Aydın, Denizli ve Bodrum temsillerini iptal ediyoruz."