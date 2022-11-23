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Akciğer kanserine yakalanan Armağan Çağlayan gelen çirkin yoruma dayanamadı
Ünlü sunucu ve televizyon yapımcısı Armağan Çağlayan geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla akciğer kanserine yakalandığını duyurmuştu. Önümüzdeki afta tedaviye başlayacağını söyleyen Çağlayan'a sevenlerinden çok sayıda destek mesajı gelmişti. Ancak gelen bir mesaj ünlü ismi çıldırttı. Twitter'dan kendisi hakkında çirkin ifadeler kullanan bir kişinin çirkin yorumuna dayanamadı.
Giriş Tarihi: 23.11.2022 15:40Güncelleme Tarihi: 23.11.2022 15:40