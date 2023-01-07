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Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu hakkında şok iddia! Herkes ayrıldılar sanıyordu meğer aynı evde…

2018 yılından beri birlikte olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun ilişkisi Mert Ramazan Demir nedeniyle sekteye uğramıştı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasındaki samimiyet nedeniyle çiftin tartıştığı ve Yazıcıoğlu'nun birlikte yaşadıkları evi terk ettiği ileri sürülmüştü. Akabinde Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldıklarını duyurmuştu. Henüz ayrılığın yankıları dinmemişken Afra ile Mert hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Kaynak ise yemek siparişleri getirip götüren bir kurye...

Giriş Tarihi: 07.01.2023 13:21
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Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu hakkında şok iddia! Herkes ayrıldılar sanıyordu meğer aynı evde…

Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteriyle izleyici karşısına çıkan Afra Saraçoğlu, 2018 yılında meslektaşı Mert Yazıcıoğlu ile aşk yaşamaya başladı.

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Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu hakkında şok iddia! Herkes ayrıldılar sanıyordu meğer aynı evde…

Afra Saraçoğlu'nun rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le yakınlaştığı iddiasının ardından Yazıcıoğlu'nun da Hafsanur Sancaktutan ile aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu hakkında şok iddia! Herkes ayrıldılar sanıyordu meğer aynı evde…

Çıkan haberlerin ardından Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldıklarını ve dost kalacaklarını duyurdu.

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Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu hakkında şok iddia! Herkes ayrıldılar sanıyordu meğer aynı evde…

Yazıcıoğlu, yaşanan tartışmanın ardından bir hafta önce ilişkisine nokta koyarak, Afra Saraçoğlu'ndan ayrıldı ve Uskumruköy'de birlikte yaşadıkları evi terk etti.

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Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu hakkında şok iddia! Herkes ayrıldılar sanıyordu meğer aynı evde…

Geçtiğimiz günlerde ortak ayrılık açıklaması yapan ikiliden Mert Yazıcıoğlu, nispet yaparcasına pozlar paylaşmıştı.