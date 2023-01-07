Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu hakkında şok iddia! Herkes ayrıldılar sanıyordu meğer aynı evde…

2018 yılından beri birlikte olan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu'nun ilişkisi Mert Ramazan Demir nedeniyle sekteye uğramıştı. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir arasındaki samimiyet nedeniyle çiftin tartıştığı ve Yazıcıoğlu'nun birlikte yaşadıkları evi terk ettiği ileri sürülmüştü. Akabinde Afra Saraçoğlu ile Mert Yazıcıoğlu ayrıldıklarını duyurmuştu. Henüz ayrılığın yankıları dinmemişken Afra ile Mert hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Kaynak ise yemek siparişleri getirip götüren bir kurye...