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Haberler Galeri "Adaletin savunucusu, baltasının hakimiydi" Kuruluş Osman Turgut Alp geri dönecek mi? Müthiş ters köşe...

"Adaletin savunucusu, baltasının hakimiydi" Kuruluş Osman Turgut Alp geri dönecek mi? Müthiş ters köşe...

Kuruluş Osman Turgut Alp geri dönecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisinde olacaklar merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman dizisine dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Gözler bu konuyla ilgili gelecek açıklamaya çevrilirken, Coşkun'un yeni sezonda başka diziyle geri döneceği konuşuluyor.

Giriş Tarihi: 25.04.2021 23:30
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Adaletin savunucusu, baltasının hakimiydi Kuruluş Osman Turgut Alp geri dönecek mi? Müthiş ters köşe...

Kuruluş Osman, Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bir dönem ekranlara gelen ve izleyenlerin gönlüne taht kuran Diriliş Ertuğrul'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Cengiz Coşkun'un diziye dahil olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak sevilen oyuncu Cengiz Coşkun'un başka bir tarihi diziyle ekranlara döneceği iddiası kafaları karıştırdı. İddialara göre, Cengiz Coşkun yeni sezonda "Yavuz" dizisinin kadrosunda yer alacak. Yavuz dizisinde birçok önemli isim yer alacak.

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Adaletin savunucusu, baltasının hakimiydi Kuruluş Osman Turgut Alp geri dönecek mi? Müthiş ters köşe...

YAVUZ DİZİSİ GELİYOR

Yavuz Sultan Selim Han'ı Cengiz Coşkun'un canlandıracağı ve dijital platformlarda 3 sezon süreyle yayınlanacak dizide Hazal Filizküçükköse, Murat Arkın, Yıldırım Memişoğlu ve yıllar sonra tekrar ekranlara dönecek olan Aydan Şener'in yanı sıra Masterchef ile Survivor yarışmalarından tanınan Yasin Obuz da rol alacak.

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Adaletin savunucusu, baltasının hakimiydi Kuruluş Osman Turgut Alp geri dönecek mi? Müthiş ters köşe...

CENGİZ COŞKUN KİMDİR?

Cengiz Coşkun 29 Nisan 1982'de dünyaya geldi. Aslen Bulgaristan göçmenidir. Spor Akademisi mezunu olan oyuncu aynı zamanda profesyonel basketbolcudur. 2002 senesinde Best Model seçilerek oyunculuk ve modellik kariyerine başlayan Cengiz Coşkun televizyon dünyasına 2005 yılında Rüzgarlı Bahçe dizisi ile adım attı.

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Adaletin savunucusu, baltasının hakimiydi Kuruluş Osman Turgut Alp geri dönecek mi? Müthiş ters köşe...

2012 yılında gösterime giren Fetih 1453'tür. Ardından Dağ filminde oynayan oyuncu 2013 yılından itibaren Survivor Ünlüler-Gönüllüler yarışmasının üçüncü sezonunda mücadele etmeye başlamıştır ancak yarışmanın 94. gününde elenmiştir. Diriliş Ertuğrul'daki Turgut Alp karakteriyle milyonların gönlüne taht kurmuştu.

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Adaletin savunucusu, baltasının hakimiydi Kuruluş Osman Turgut Alp geri dönecek mi? Müthiş ters köşe...

YAVUZ SULTAN SELİM KİMDİR?

Babası II. Bayezid'in sancak beyi olarak bulunduğu Amasya'da 1470'te doğan Yavuz Sultan Selim, küçük yaşlardan itibaren birçok laladan eğitim aldı.