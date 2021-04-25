"Adaletin savunucusu, baltasının hakimiydi" Kuruluş Osman Turgut Alp geri dönecek mi? Müthiş ters köşe...

Kuruluş Osman, Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Bir dönem ekranlara gelen ve izleyenlerin gönlüne taht kuran Diriliş Ertuğrul'da gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Cengiz Coşkun'un diziye dahil olup olmayacağı merak ediliyor. Ancak sevilen oyuncu Cengiz Coşkun'un başka bir tarihi diziyle ekranlara döneceği iddiası kafaları karıştırdı. İddialara göre, Cengiz Coşkun yeni sezonda "Yavuz" dizisinin kadrosunda yer alacak. Yavuz dizisinde birçok önemli isim yer alacak.