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"Adaletin savunucusu, baltasının hakimiydi" Kuruluş Osman Turgut Alp geri dönecek mi? Müthiş ters köşe...
Kuruluş Osman Turgut Alp geri dönecek mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ATV ekranlarının heyecanla takip edilen Kuruluş Osman dizisinde olacaklar merak ediliyor. Diriliş Ertuğrul dizisinde gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çeken Cengiz Coşkun'un Kuruluş Osman dizisine dönüp dönmeyeceği merak ediliyor. Gözler bu konuyla ilgili gelecek açıklamaya çevrilirken, Coşkun'un yeni sezonda başka diziyle geri döneceği konuşuluyor.