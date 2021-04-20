Acun Ilıcalı son kararını verdi üstü çizildi. Artık yayınlanmayacak. Sonunda resmen belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında başarılı yapımların yeni dönemde başlayacak olması yayın akışında sıkışıklığa yol açacak. Masterchef ve O Ses Türkiye'nin yeniden ekranlara dönecek olması sonrasında o yapımın fişi çekildi. Diğer yandan Survivor'ın haftada sadece iki gün hariç diğer günler ekranlara geliyor. Hal böyle olunca o dizinin akıbeti belli oldu.