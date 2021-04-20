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Acun Ilıcalı son kararını verdi üstü çizildi! Artık yayınlanmayacak! Sonunda resmen belli oldu...

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yer alan yapım hakkında ortaya atılan iddialar doğrulanmaya başladı. TV8'de bütün haftayı kaplayan Survivor 2021'nin dışında Masterchef ve O Ses Türkiye'nin başlayacak olması sıkışıklığa neden oluyor. Reyting seviyesi yüksek olan yapımların geri dönecek olması sonrasında o yapımın artık TV8 ekranlarında olmayacağı iddia edildi. Hayranlarının merakla beklediği açıklama geldi.

Giriş Tarihi: 20.04.2021 22:40 Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 22:40
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Acun Ilıcalı son kararını verdi üstü çizildi! Artık yayınlanmayacak! Sonunda resmen belli oldu...

Acun Ilıcalı son kararını verdi üstü çizildi. Artık yayınlanmayacak. Sonunda resmen belli oldu. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ekranlarında başarılı yapımların yeni dönemde başlayacak olması yayın akışında sıkışıklığa yol açacak. Masterchef ve O Ses Türkiye'nin yeniden ekranlara dönecek olması sonrasında o yapımın fişi çekildi. Diğer yandan Survivor'ın haftada sadece iki gün hariç diğer günler ekranlara geliyor. Hal böyle olunca o dizinin akıbeti belli oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Acun Ilıcalı son kararını verdi üstü çizildi! Artık yayınlanmayacak! Sonunda resmen belli oldu...

Survivor 2021 ve O Ses Türkiye'nin ekranlara gelecek olmasının ardından, iki programın çakışma ihtimali herkesi büyük bir merakın içerisine sürükledi. TV8'de programların üst üste gelmesiyle birlikte, son zamanlarda düşen reytingleriyle beraber tüm gözler Doğduğun Ev Kaderindir dizisine çevrildi.

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Acun Ilıcalı son kararını verdi üstü çizildi! Artık yayınlanmayacak! Sonunda resmen belli oldu...

Doğduğun Ev Kaderindir 'in başrollerinde Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol yer alıyor. Başlarda son derece heyecanlı olan dizinin son zamanlarda düşen reytingleri tüm dikkatleri üzerine çekti. Bununla beraber milyonlarca kişi dizinin final yapıp yapmayacağını merak etmeye başladı.

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Acun Ilıcalı son kararını verdi üstü çizildi! Artık yayınlanmayacak! Sonunda resmen belli oldu...

AÇIKLAMA İLK AĞIZDAN

Ve Doğduğun Ev Kaderindir'in akıbeti hakkında resmi açıklama sonunda geldi.

Başrollerini DemetÖzdemir ve Engin Öztürk'ün paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir'in yapımcısı Onur Güvenatam dizinin sezon sonunda final yaparak ekrana veda edeceğini açıkladı.

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Acun Ilıcalı son kararını verdi üstü çizildi! Artık yayınlanmayacak! Sonunda resmen belli oldu...

Onur Güvenatam dizinin 6-7 bölüm sonra final yapacağını ve bu finalin umut dolu olacağını söyledi.