HaberlerGaleriAcun Ilıcalı son kararını verdi üstü çizildi! Artık yayınlanmayacak! Sonunda resmen belli oldu...
Acun Ilıcalı son kararını verdi üstü çizildi! Artık yayınlanmayacak! Sonunda resmen belli oldu...
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8'de yer alan yapım hakkında ortaya atılan iddialar doğrulanmaya başladı. TV8'de bütün haftayı kaplayan Survivor 2021'nin dışında Masterchef ve O Ses Türkiye'nin başlayacak olması sıkışıklığa neden oluyor. Reyting seviyesi yüksek olan yapımların geri dönecek olması sonrasında o yapımın artık TV8 ekranlarında olmayacağı iddia edildi. Hayranlarının merakla beklediği açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 20.04.2021 22:40Güncelleme Tarihi: 20.04.2021 22:40