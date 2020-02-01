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Acun Ilıcalı duyurdu! Galatasaraylı eski futbolcu Survivor 2020'ye katılacak... İşte Survivor 2020 yarışmacıları...

Survivor 2020 için geri sayım sürüyor. Şubat ayında başlayacak olan Survivor 2020 için isimler tek tek netleşiyor. Ünlüler – Gönüllüler konseptiyle ekranlara gelecek programda bir isim daha belli oldu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarışmaya katılacak yeni ismi açıkladı. İşte Survivor 2020 yarışmacıları...

Giriş Tarihi: 01.02.2020 16:38 Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 16:46
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Acun Ilıcalı duyurdu! Galatasaraylı eski futbolcu Survivor 2020'ye katılacak... İşte Survivor 2020 yarışmacıları...

2020 Survivor kadrosuna her geçen gün yeni bir isim katılıyor. Survivor yarışmacıları kimler olacak? Survivor yarışmacı kadrosu yepyeni isimlerle güçleniyor. Heyecanla beklenen yarışma programının 16 Şubat'ta başlayacağı açıklandı. Ünlüler – Gönüllüler konseptiyle ekranlara gelecek programda yarışacak isimler belli oluyor. 12'şer kişiden oluşacak takımlar arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Peki, Survivor yarışmacıları kimler oldu? İşte, 2020 Survivor kadrosuna katılan isimler…

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Acun Ilıcalı duyurdu! Galatasaraylı eski futbolcu Survivor 2020'ye katılacak... İşte Survivor 2020 yarışmacıları...

SURVİVOR 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Survivor 2020 için tarih belli oldu. Yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı yaptığı açıklamada Survivor 2020'nin 16 Şubat 2020'de başlayacağını duyurdu. Yarışma ünlüler gönüllüler formatıyla gerçekleşecek.

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Acun Ilıcalı duyurdu! Galatasaraylı eski futbolcu Survivor 2020'ye katılacak... İşte Survivor 2020 yarışmacıları...

SURVİVOR YARIŞMACILARI BELLİ OLUYOR

Survivor 2020'ye katılacak olan isimler netleşmeye başladı. Açıklanan isimler oldukça iddialı ve dikkat çekici. Survivor'a daha önce Nihat Doğan, Yattara, Ümit Karan, Yılmaz Morgül, Nouma gibi birçok ünlü isim katılmıştı.

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Acun Ilıcalı duyurdu! Galatasaraylı eski futbolcu Survivor 2020'ye katılacak... İşte Survivor 2020 yarışmacıları...

SURVİVOR 2020 OYUNCULARI KİMLER?

2020 Şubat ayında başlayacak Survivor'un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim ise Ersin Korkut oldu. Öte yandan açıklanan diğer iki isim ise Uğur Pektaş ve Tayfun Erdoğan oldu.

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Acun Ilıcalı duyurdu! Galatasaraylı eski futbolcu Survivor 2020'ye katılacak... İşte Survivor 2020 yarışmacıları...

Yarışmanın formatı bu yıl Ünlüler-Gönüllüler olarak iki takım halinde oynanacak. Geçtiğimiz yıl Türkiye-Yunanistan olarak iki farklı ülke yarışmacılarının performans sergilediği programda bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler yarışacak.