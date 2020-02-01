Acun Ilıcalı duyurdu! Galatasaraylı eski futbolcu Survivor 2020'ye katılacak... İşte Survivor 2020 yarışmacıları...

SURVİVOR 2020 OYUNCULARI KİMLER?

2020 Şubat ayında başlayacak Survivor'un yeni sezonda yarışmacılar arasında ilk belli olan isim ise Ersin Korkut oldu. Öte yandan açıklanan diğer iki isim ise Uğur Pektaş ve Tayfun Erdoğan oldu.