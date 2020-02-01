Acun Ilıcalı duyurdu! Galatasaraylı eski futbolcu Survivor 2020'ye katılacak... İşte Survivor 2020 yarışmacıları...
Survivor 2020 için geri sayım sürüyor. Şubat ayında başlayacak olan Survivor 2020 için isimler tek tek netleşiyor. Ünlüler – Gönüllüler konseptiyle ekranlara gelecek programda bir isim daha belli oldu. Acun Ilıcalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yarışmaya katılacak yeni ismi açıkladı. İşte Survivor 2020 yarışmacıları...
Giriş Tarihi: 01.02.2020 16:38Güncelleme Tarihi: 01.02.2020 16:46