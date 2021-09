47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte isim listesi...

EN İYİ İNTERNET DİZİSİ

10 BİN ADIM- GAİN

50M2- NETFLIX

ACANS- BLU TV

AİLE ŞİRKETİ- BEIN CONNECT

ALEF- BLU TV

AŞK 101- NETFLIX

ATİYE- NETFLIX

AYAK İŞLERİ- GAİN

AYNEN AYNEN- BLU TV

BİR BAŞKADIR- NETFLIX

BONKİS- BLU TV

DOĞU- BLU TV

FATMA- NETFLIX

GİBİ- EXXEN

GİRİFT – KANAL D.COM.TR

HİÇ- BLU TV

HÜKÜMSÜZ- EXXEN

İLGİNÇ BAZI OLAYLAR- EXXEN

İLK VE SON - BLU TV

METOT - GAIN

OLAĞAN ŞÜPHELİLER- EXXEN

ÖLÜM ZAMANI- EXXEN

ÖZELDEN YÜRÜYENLER- GAIN

RİSE OF THE EMPİRES: OTTOMAN- NETFLIX

SAYGI: BİR ERCÜMENT ÇÖZER DİZİSİ- BLU TV

SENKRON- GAIN

SEYYAR- PUHU TV

SOKAĞIN ÇOCUKLARI- BLU TV

TERAPİST- GAIN

THE PROTECTOR/HAKAN MUHAFIZ- NETFLIX

YARIM KALAN AŞKLAR- BLU TV

YEŞİLÇAM- BLU TV