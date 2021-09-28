47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte isim listesi...

Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Her yıl gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödülleri'nin 2021 yılı oylamaları başladı. Bu yılın en iyileri seçmek için yapılan oylama işlemleri devam ederken, kimlerin aday olduğu merak edilmeye başlandı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in açılış şovu düzenleyeceği Altın Kelebek Ödülleri'nin sahiplerini bulacağı tören için geri sayım başladı. Peki, 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte isim listesi...