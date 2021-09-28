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Haberler Galeri 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte isim listesi...

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte isim listesi...

Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Her yıl gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödülleri'nin 2021 yılı oylamaları başladı. Bu yılın en iyileri seçmek için yapılan oylama işlemleri devam ederken, kimlerin aday olduğu merak edilmeye başlandı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in açılış şovu düzenleyeceği Altın Kelebek Ödülleri'nin sahiplerini bulacağı tören için geri sayım başladı. Peki, 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte isim listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.09.2021 17:45
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47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte isim listesi...

47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Sunuculuğunu Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın yapacağı 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in açılış şovu gerçekleştireceği 47. Pantene Altın Kelebek Ödrülleri için 40 kategoride oy kullanılıyor. Adayları merak edenler için kategori ve aday listesini sayfamızda bir araya getirdik. Peki, 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte isim listesi...

47. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

27 Eylül'de başlayan 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için ilk tur oylaması 8 Ekim'de sona erecek. İlk tur oylamadan sonra ikinci ve son oylamaya geçilecek. Aday sayısı da her kategoride 10'a düşecek. 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin verileceği tören ise 5 Aralık Pazar günü yapılacak.

İşte 40 kategori ve aday listesi:

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47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte isim listesi...

EN İYİ DİZİ

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AKREP-STAR TV
ALEV ALEV- SHOW TV
ARIZA–SHOW TV
ARKA SOKAKLAR-KANAL D
BABİL-STAR
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BAŞ BELASI -ATV
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA-ATV
BİR ZAMANLAR KIBRIS -TRT1
CAMDAKİ KIZ-KANAL D
ÇUKUR-SHOW TV
DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR-TV8
DÜNYA HALİ – TRT1
EMANET- KANAL 7
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ- ATV
GÖNÜL DAĞI - TRT1
HEKİMOĞLU - KANAL D
HERCAİ-ATV
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KALP YARASI-ATV
KARDEŞLERİM-ATV
KEFARET-FOX TV
KIRIK HAYATLAR-KANAL D
KIRMIZI ODA - TV 8
KURULUŞ OSMAN-ATV
MARAŞLI-ATV
MASUMİYET -FOX TV
MASUMLAR APARTMANI-TRT1
MENAJERİMİ ARA-STAR
RAMO-SHOW TV
SADAKATSİZ-KANAL D
SAVAŞÇI - FOX TV
SEFİRİN KIZI–STAR
SENİ ÇOK BEKLEDİM-STAR TV
SON YAZ-FOX
TEŞKİLAT-TRT1
TOZKOPARAN İSKENDER - TRT1
TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI - TRT1
UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU - TRT1
YASAK ELMA-FOX TV

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47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte isim listesi...

EN İYİ İNTERNET DİZİSİ

10 BİN ADIM- GAİN
50M2- NETFLIX
ACANS- BLU TV
AİLE ŞİRKETİ- BEIN CONNECT
ALEF- BLU TV
AŞK 101- NETFLIX
ATİYE- NETFLIX
AYAK İŞLERİ- GAİN
AYNEN AYNEN- BLU TV
BİR BAŞKADIR- NETFLIX
BONKİS- BLU TV
DOĞU- BLU TV
FATMA- NETFLIX
GİBİ- EXXEN
GİRİFT – KANAL D.COM.TR
HİÇ- BLU TV
HÜKÜMSÜZ- EXXEN
İLGİNÇ BAZI OLAYLAR- EXXEN
İLK VE SON - BLU TV
METOT - GAIN
OLAĞAN ŞÜPHELİLER- EXXEN
ÖLÜM ZAMANI- EXXEN
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RİSE OF THE EMPİRES: OTTOMAN- NETFLIX
SAYGI: BİR ERCÜMENT ÇÖZER DİZİSİ- BLU TV
SENKRON- GAIN
SEYYAR- PUHU TV
SOKAĞIN ÇOCUKLARI- BLU TV
TERAPİST- GAIN
THE PROTECTOR/HAKAN MUHAFIZ- NETFLIX
YARIM KALAN AŞKLAR- BLU TV
YEŞİLÇAM- BLU TV

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47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte isim listesi...

EN İYİ DİJİTAL İÇERİK

@ENİSARIKAN- EXXEN
AKUSTİKHANE (ZAFER YILMAZ)- YOUTUBE
ALPER RENDE İLE KAÇIŞ- EXXEN
ALT TARAFI Bİ TALK SHOW KAAN SEKBAN-BEIN CONNECT
BİR DAHA SÖYLE (KIVANÇ TALU)-GAİN
BİR MASADA OTURDUK (GÜLİNLER) YOUTUBE
BİZE KALDI (FEZİ ALTUN&SERTAÇ SUNGUR)- YOUTUBE
BOOM ( İBRAHİM SELİM)- BLU TV
DELİ DOLU MASA (BERRAK TÜZÜNATAÇ)- GAIN
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DURAKTAN DURAĞA (BERK KEKLİK)-GAİN
ENES BATUR'LA BULUŞMA- EXXEN
EXATLON- NETFLIX
GÖR BENİ (ARMAĞAN ÇAĞLAYAN)- YOUTUBE
İBRAHİM SELİM İLE BU GECE- İBRAHİM SELİM- YOUTUBE
İSTANBUL HESABI (AHMET MÜMTAZ TAYLAN)- GAIN
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KİRLİ ÇAMAŞIRLAR (ORKUN IŞITMAK)- EXXEN
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MASTERCHEF JUNIOR (MEHMET YALÇINKAYA-SOMER SİVRİOĞLU-DANİLO ZANNA)- EXXEN
O SES TÜRKİYE RAP (HADİSE-EYPİO-MURDA-MERO)- EXXEN
OYUNLAR HOLDİNG (CAN BONOMO-CAN SUNGUR-CAN TEMİZ)- GAIN
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ŞOKOPOP - GAİN
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ZEYNEP BASTIK VE KONUKLARI- EXXEN