47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte isim listesi...
Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Her yıl gerçekleştirilen Altın Kelebek Ödülleri'nin 2021 yılı oylamaları başladı. Bu yılın en iyileri seçmek için yapılan oylama işlemleri devam ederken, kimlerin aday olduğu merak edilmeye başlandı. Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in açılış şovu düzenleyeceği Altın Kelebek Ödülleri'nin sahiplerini bulacağı tören için geri sayım başladı. Peki, 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte isim listesi...
Giriş Tarihi: 28.09.2021
17:45
47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Sunuculuğunu Çağla Şıkel ve Cem Davran'ın yapacağı 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buluyor. Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in açılış şovu gerçekleştireceği 47. Pantene Altın Kelebek Ödrülleri için 40 kategoride oy kullanılıyor. Adayları merak edenler için kategori ve aday listesini sayfamızda bir araya getirdik. Peki, 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri ne zaman verilecek? Altın Kelebek adayları kimler? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
47. PANTENE ALTIN KELEBEK ÖDÜLLERİ NE ZAMAN VERİLECEK?
27 Eylül'de başlayan 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri için ilk tur oylaması 8 Ekim'de sona erecek. İlk tur oylamadan sonra ikinci ve son oylamaya geçilecek. Aday sayısı da her kategoride 10'a düşecek. 47. Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nin verileceği tören ise 5 Aralık Pazar günü yapılacak.
İşte 40 kategori ve aday listesi:
EN İYİ DİZİ
AKINCI-ATV
AKREP-STAR TV ALEV ALEV- SHOW TV ARIZA–SHOW TV ARKA SOKAKLAR-KANAL D BABİL-STAR BARAJ- FOX TV BAŞ BELASI -ATV BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA-ATV BİR ZAMANLAR KIBRIS -TRT1 CAMDAKİ KIZ-KANAL D ÇUKUR-SHOW TV DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR-TV8 DÜNYA HALİ – TRT1 EMANET- KANAL 7 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ- ATV GÖNÜL DAĞI - TRT1 HEKİMOĞLU - KANAL D HERCAİ-ATV KAĞIT EV KALP YARASI-ATV KARDEŞLERİM-ATV KEFARET-FOX TV KIRIK HAYATLAR-KANAL D KIRMIZI ODA - TV 8 KURULUŞ OSMAN-ATV MARAŞLI-ATV MASUMİYET -FOX TV MASUMLAR APARTMANI-TRT1 MENAJERİMİ ARA-STAR RAMO-SHOW TV SADAKATSİZ-KANAL D SAVAŞÇI - FOX TV SEFİRİN KIZI–STAR SENİ ÇOK BEKLEDİM-STAR TV SON YAZ-FOX TEŞKİLAT-TRT1 TOZKOPARAN İSKENDER - TRT1 TÜRKAN HANIM'IN KONAĞI - TRT1 UYANIŞ: BÜYÜK SELÇUKLU - TRT1 YASAK ELMA-FOX TV
EN İYİ İNTERNET DİZİSİ
10 BİN ADIM- GAİN
50M2- NETFLIX ACANS- BLU TV AİLE ŞİRKETİ- BEIN CONNECT ALEF- BLU TV AŞK 101- NETFLIX ATİYE- NETFLIX AYAK İŞLERİ- GAİN AYNEN AYNEN- BLU TV BİR BAŞKADIR- NETFLIX BONKİS- BLU TV DOĞU- BLU TV FATMA- NETFLIX GİBİ- EXXEN GİRİFT – KANAL D.COM.TR HİÇ- BLU TV HÜKÜMSÜZ- EXXEN İLGİNÇ BAZI OLAYLAR- EXXEN İLK VE SON - BLU TV METOT - GAIN OLAĞAN ŞÜPHELİLER- EXXEN ÖLÜM ZAMANI- EXXEN ÖZELDEN YÜRÜYENLER- GAIN RİSE OF THE EMPİRES: OTTOMAN- NETFLIX SAYGI: BİR ERCÜMENT ÇÖZER DİZİSİ- BLU TV SENKRON- GAIN SEYYAR- PUHU TV SOKAĞIN ÇOCUKLARI- BLU TV TERAPİST- GAIN THE PROTECTOR/HAKAN MUHAFIZ- NETFLIX YARIM KALAN AŞKLAR- BLU TV YEŞİLÇAM- BLU TV
EN İYİ DİJİTAL İÇERİK
@ENİSARIKAN- EXXEN
AKUSTİKHANE (ZAFER YILMAZ)- YOUTUBE ALPER RENDE İLE KAÇIŞ- EXXEN ALT TARAFI Bİ TALK SHOW KAAN SEKBAN-BEIN CONNECT BİR DAHA SÖYLE (KIVANÇ TALU)-GAİN BİR MASADA OTURDUK (GÜLİNLER) YOUTUBE BİZE KALDI (FEZİ ALTUN&SERTAÇ SUNGUR)- YOUTUBE BOOM ( İBRAHİM SELİM)- BLU TV DELİ DOLU MASA (BERRAK TÜZÜNATAÇ)- GAIN DUR Bİ DİNLE (ARMAĞAN ÇAĞLAYAN) YOUTUBE DURAKTAN DURAĞA (BERK KEKLİK)-GAİN ENES BATUR'LA BULUŞMA- EXXEN EXATLON- NETFLIX GÖR BENİ (ARMAĞAN ÇAĞLAYAN)- YOUTUBE İBRAHİM SELİM İLE BU GECE- İBRAHİM SELİM- YOUTUBE İSTANBUL HESABI (AHMET MÜMTAZ TAYLAN)- GAIN KATARSİS (GÖKHAN ÇINAR)- YOUTUBE- EXXEN KİRLİ ÇAMAŞIRLAR (ORKUN IŞITMAK)- EXXEN KONUŞANLAR (HASAN CAN KAYA) -EXXEN MASTERCHEF JUNIOR (MEHMET YALÇINKAYA-SOMER SİVRİOĞLU-DANİLO ZANNA)- EXXEN O SES TÜRKİYE RAP (HADİSE-EYPİO-MURDA-MERO)- EXXEN OYUNLAR HOLDİNG (CAN BONOMO-CAN SUNGUR-CAN TEMİZ)- GAIN SABA İLE OYUNA GELDİK (SABA TÜMER)- YOUTUBE ŞOKOPOP - GAİN YAĞMUR ÇEVİK- YOUTUBE ZEYNEP BASTIK VE KONUKLARI- EXXEN