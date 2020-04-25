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30 milyon TL'lik evini bağışlayacağını söyleyen Serdar Ortaç'tan yeni açıklama
Son günlerde peş peşe yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, koronavirüs nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntılarda bahsetmiş ve ödemelerini yapmakta zorlandığını söylemişti. 30 milyonluk evini çalışanlarına bağışlayacağını söyleyen Ortaç, bugün 2. Sayfa programına bağlanarak yeni açıklamada bulundu.
Giriş Tarihi: 25.04.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 14:46
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