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30 milyon TL'lik evini bağışlayacağını söyleyen Serdar Ortaç'tan yeni açıklama

Son günlerde peş peşe yaptığı açıklamalarla adından söz ettiren Serdar Ortaç, koronavirüs nedeniyle yaşadığı maddi sıkıntılarda bahsetmiş ve ödemelerini yapmakta zorlandığını söylemişti. 30 milyonluk evini çalışanlarına bağışlayacağını söyleyen Ortaç, bugün 2. Sayfa programına bağlanarak yeni açıklamada bulundu.

Giriş Tarihi: 25.04.2020 14:43 Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 14:46
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30 milyon TL'lik evini bağışlayacağını söyleyen Serdar Ortaç'tan yeni açıklama

Son günlerde yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç, geçtiğimiz günlerde 2. Sayfa programına konuk olmuş, 'İstinye'de 30 milyonluk evim var. Ben ölünce elemanlarıma bırakırım her şeyimi' demişti. Serdar Ortaç, o sözlerine açıklık getirdi.

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30 milyon TL'lik evini bağışlayacağını söyleyen Serdar Ortaç'tan yeni açıklama

Hafta içi Nişantaşı'nda görüntülenen Serdar Ortaç sözlerinin hatırlatılması üzerine şunları söyledi:

"Nafakayı ödeyemiyorum demedim. Zorlanıyorum masraf çok dedim. Ev olayı sohbet arasında geçti. Neden olmasın. Benden sonra rahat etsinler... Ortalama 30 senedir 10-15 kişi bana bakıyor. Aile yarısı onlar. Paranın bir önemi yok artık. Sağlığım olsun. Para ile yapacağım her şeyi yaptım"

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30 milyon TL'lik evini bağışlayacağını söyleyen Serdar Ortaç'tan yeni açıklama

SERDAR ORTAÇ NELER ANLATMIŞTI?

İşte Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz hafta 2. Sayfa programına yaptığı çok konuşulan açıklamaları:

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30 milyon TL'lik evini bağışlayacağını söyleyen Serdar Ortaç'tan yeni açıklama

"30 senedir sahnelerdeyim. 1 lira birikimin yok. Eskiden Büyükada'yı alacak kadar servetim vardı. Bir yerlere koyamayacak kadar, hayal edemezsin.Ne işe yarar o para? Güzel eserler bırakıp, güzel hayat yaşayıp ölmek lazım. "

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30 milyon TL'lik evini bağışlayacağını söyleyen Serdar Ortaç'tan yeni açıklama

"Sıkıntı çekince her şeyin farkına varıyorsun. Kredimi dün taksitlendirdim. İhtiyacım olmasa o taksitlendirmenin ne kadar güzel bir şey olduğunu bilemeyecektim."