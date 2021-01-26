26 Ocak Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de yeni sezon heyecan dolu karşılaşmalarla devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takım zorlu parkurlarda ödül oyununu kazanmak için mücadele veriyor. Büyük ödülü kazanmak için mücadele veren takımlar arasında kıyasıya rakabet yaşanıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de hangi takımın ödül oyununu kazandığı araştırılıyor. İşte, 26 Ocak Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?