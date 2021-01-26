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26 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri 26 Ocak Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? 26 Ocak Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?
26 Ocak Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de iletişim ödülü heyecanı yaşanıyor. Kıyasıya geçen mücadele sonrasında ödül oyununu kazanan takım belli olacak. Instagram üzerinden yapılacak paylaşımı kazanan takım oyuncuları yapacak. İşte, 26 Ocak Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 26.01.2021 22:00 Güncelleme Tarihi: 26.01.2021 22:51
26 Ocak Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Survivor 2021'de yeni sezon heyecan dolu karşılaşmalarla devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takım zorlu parkurlarda ödül oyununu kazanmak için mücadele veriyor. Büyük ödülü kazanmak için mücadele veren takımlar arasında kıyasıya rakabet yaşanıyor. TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen yarışma programı Survivor 2021'de hangi takımın ödül oyununu kazandığı araştırılıyor. İşte, 26 Ocak Survivor iletişim oyununu kim kazandı? Survivor iletişim oyununu hangi takım kazandı?
GALERİ DEVAM EDİYOR SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANACAK?
Survivor 2021 Ünlüler Gönüllüler sezonunda ilk iletişim oyunu bu akşam oynanacak. Yarışmacılar, aileleri ile iletişim kurma şansını elde etmek için mücadele edecek. Oyun öncesinde ve sonrasında duygu seli olacak.
Survivor 2021 ilk iletişim oyununu kazanan
KIRMIZI takım oldu. İLETİŞİM OYUNU ÖDÜLÜ NE OLDU?
Survivor 2021'de yarışmacılar, bu akşam oynanacak ilk iletişim oyununu heyecanla bekliyordu. Aileleri ile bir şekilde iletişim kurmak isteyen yarışmacılar, verilecek ödül karşısında çok heyecanlandı. Survivor yeni bölümde iletişim oyunu öncesinde Murat Ceylan, kazanan takımın alacağı ödülü açıkladı. Buna göre iletişim oyununu kazanan takımın yarışmacıları, bir Instagram filtresini deneyecek ve çekeceği fotoğrafı Instagramında paylaşabilecek.
SURVİVOR 3. HAFTA SMS SIRALAMASI NASIL OLACAK?
Her hafta Salı günleri açıklanan Survivor SMS sıralaması ile adaya veda eden isim belli oluyor. Ada konseyinde açıklanacak Survivor 3. Hafta SMS sıralamasını ahaber.com.tr'de yer alacak.
SURVİVOR 2021'DE KİM ELENECEK?
Survivor Türkiye'nin 3. Haftasında eleme potasına giren ilk isim Gönüllüler takımından Aleyna olmuştu. Sonrasında ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımı ise ada oylaması ile Dilara'yı eleme potasına göndermişti.