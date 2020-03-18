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14 gün kuralına uymayan Işıl Reçber açıklamasıyla pes dedirtti

Işıl Reçber, bir hafta önce koronavirüsün etkili olduğu ABD'den döndü. Yurt dışından gelenlerin uyması gereken 14 gün kuralına uymayan Reçber, önceki gün kendi kliniğine gidip Instagram'dan paylaşım yaptı. Gelen eleştirilere cevap veren Reçber, 'Bilinçli bir insanım. Bitkin hissettiğim için ozon terapi yaptırdım' diyerek daha çok tepki çekti.

Giriş Tarihi: 18.03.2020 09:03 Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 09:05
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14 gün kuralına uymayan Işıl Reçber açıklamasıyla pes dedirtti

Işıl Reçber, 4 Mart'ta gittiği ABD'den bir hafta önce döndü. Reçber, önceki gün ise Sağlık Bakanlığı'nın "Yurt dışından gelenler 14 gün evden çıkmasın" uyarısına kulak tıkayıp soluğu Etiler'deki güzellik merkezinde aldı.

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14 gün kuralına uymayan Işıl Reçber açıklamasıyla pes dedirtti

Kendi kliniğinin reklamını yaptığı paylaşımlarında "Bitkin hissettiğim için ozon terapi yaptırıyorum" diyen Işıl Reçber, "Bitkinliğin de varsa kurala nasıl uymazsın!" dedirtti.

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14 gün kuralına uymayan Işıl Reçber açıklamasıyla pes dedirtti

Reçber, merkezde hiçbir şekilde önlem almadı ve maske takmadı. Reçber'e işlemi uygulayan çalışanda da maske yoktu.

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14 gün kuralına uymayan Işıl Reçber açıklamasıyla pes dedirtti

Büyük tepki çeken Reçber, dün sarf ettiği şu sözleriyle ise "Bu kadar olmaz" yorumları yaptırdı.

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14 gün kuralına uymayan Işıl Reçber açıklamasıyla pes dedirtti

İşte Işıl Reçber'in tepki çeken açıklaması:

"Orası Etiler'de güzellik merkezi değil benim sağlık kliniğim. Burada bağışıklık sistemini güçlendirmek adına uygulamalar yapıyoruz. Tamamen bilinçsizce cilt bakımı merkezi gibi yaklaşılması bizi üzdü. Bizler bilinçli insanlarız. Bağışıklık sistemini güncellemek adına ozon terapi yaptırdım."