14 gün kuralına uymayan Işıl Reçber açıklamasıyla pes dedirtti

Işıl Reçber, bir hafta önce koronavirüsün etkili olduğu ABD'den döndü. Yurt dışından gelenlerin uyması gereken 14 gün kuralına uymayan Reçber, önceki gün kendi kliniğine gidip Instagram'dan paylaşım yaptı. Gelen eleştirilere cevap veren Reçber, 'Bilinçli bir insanım. Bitkin hissettiğim için ozon terapi yaptırdım' diyerek daha çok tepki çekti.