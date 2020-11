ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılış tarihi ve konuya ilişkin son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde de yüz yüze eğitime geçişin sinyallerini vererek en son "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.