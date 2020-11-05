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05 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler bu yıl, bahar dönemi açılacak mı? Yüz yüze... YÖK son dakika! Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler bu yıl, bahar dönemi açılacak mı? Yüz yüze...
Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasının ardından üniversiteler için alınacak karar merak ediliyor. Başkan Erdoğan, üniversiteleri en yakın süreçte açmak istediklerini açıklamıştı. Hal böyle olunca öğrenciler YÖK tarafından gelecek son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte, Üniversiteler bu yıl, bahar dönemi açılacak mı? Yüz yüze...
Giriş Tarihi: 05.11.2020 17:57 Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 18:03
Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler bu yıl, bahar dönemi açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların kademeli olarak eğitime başlaması sonrasında gözler üniversiteler için gelecek son dakika gelişmelere çevrildi. Üniversitelerin 2020-2021 yılı içinde ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler bu yıl, bahar dönemi açılacak mı? Yüz yüze...
GALERİ DEVAM EDİYOR ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversitelerin açılış tarihi ve konuya ilişkin son dakika gelişmeleri an be an takip ediliyor. Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerde de yüz yüze eğitime geçişin sinyallerini vererek en son "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullanmıştı.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'nde konuştu.
Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
"Yeni bir projenin müjdesini paylaşmak istiyorum: YÖK-Anadolu projesi." diyen Erdoğan, "Bu çalışma Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek, eksikliklerin hızlıca giderilmesini hedefliyor." diye konuştu..
SAĞLIK BAKANI'NDAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca yüz yüze eğitimle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları ifade etti;