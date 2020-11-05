Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler bu yıl, bahar dönemi açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların kademeli olarak eğitime başlaması sonrasında gözler üniversiteler için gelecek son dakika gelişmelere çevrildi. Üniversitelerin 2020-2021 yılı içinde ne zaman yüz yüze eğitime başlayacağı merak ediliyor. Öğrenciler ve veliler YÖK Başkanı Yekta Saraç tarafından gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. İşte, Üniversiteler ne zaman, hangi tarihte açılacak? Üniversiteler bu yıl, bahar dönemi açılacak mı? Yüz yüze...