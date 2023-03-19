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Haberler Galeri YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? " Yüz yüze eğitim imkânın da..." Lisans, önlisans...

YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? " Yüz yüze eğitim imkânın da..." Lisans, önlisans...

Üniversitelerin ne zaman açılacağına yönelik gelen açıklamalar yakından takip ediyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, konu hakkında önemli son dakika açıklamalarda bulundu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi. Üniversite öğrencileri son dakika açıklamasının detaylarını yakından takip ediyor. Peki, üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte konu hakkında son açıklamalar!

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 19.03.2023 23:15
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YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? Yüz yüze eğitim imkânın da... Lisans, önlisans...

Üniversite öğrencileri bahar dönemi için gelecek son dakika açıklamaları yakından takip ediyor. Hal böyle olunca YÖK tarafından gelecek açıklamalara gözler çevrildi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi ve açılış tarihi hakkında bilgi verdi. İşte, üniversitelerin açılış tarihi için son gelişmeler!

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YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? Yüz yüze eğitim imkânın da... Lisans, önlisans...

Depremzedelerin KYK yurtlarına yerleştirilmesi nedeniyle Yükseköğretim Kurulu, üniversitelerde uzaktan eğitime geçildiğini duyurmuştu. Bu noktada binlerce öğrenci "Üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak, uzaktan eğitim ne zaman bitecek?" sorularına yanıt ararken bir son dakika açıklaması geldi.

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YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? Yüz yüze eğitim imkânın da... Lisans, önlisans...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, NİSAN'DA AÇILIYOR MU?

Son dakika YÖK açıklaması ile üniversiteler ne zaman açılacak? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

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YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? Yüz yüze eğitim imkânın da... Lisans, önlisans...

YÖK BAŞKANI EROL ÖZVAR'DAN AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.

Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı.

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YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıkladı! Üniversiteler Nisan ayında açılacak mı? Yüz yüze eğitim imkânın da... Lisans, önlisans...

Ancak nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği duyuruldu.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.