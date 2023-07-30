Yalı Çapkını sonrası yeni rolünü buldu! Arka Sokaklar kadrosuna sürpriz isim! Emniyet Amiri Ünal yakında...

Cansu Fırıncı, son olarak Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinden ayrılmıştı.

Fırıncı ayrılış sebebini şöyle açıkladı:

"Karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldım. Ama benim kararımdı. Entrika dizisi olarak tasarlanmıştı ama reytingi tutunca romantik komediye dönüştü. Yan hikayelerinden bazıları önümsüzleşti. Rolüm figüran düzeyde kaldı. Kariyer için benim için zararlı durumdu. Yapımda anlayışlı olarak karşıladı."