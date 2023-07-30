30 Temmuz 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yalı Çapkını sonrası yeni rolünü buldu! Arka Sokaklar kadrosuna sürpriz isim! Emniyet Amiri Ünal yakında...

Yalı Çapkını sonrası yeni rolünü buldu! Arka Sokaklar kadrosuna sürpriz isim! Emniyet Amiri Ünal yakında...

Yalı Çapkını'ndan bomba transfer! Ünlü oyuncu Arka Sokaklar kadrosunda! Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan dizi, 18. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Kadroya yeni dahil olan başarılı oyuncu, önümüzdeki hafta sete çıkmaya hazırlanan dizide Emniyet Amiri Ünal karakterine hayat verecek. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni oyuncusu...

Giriş Tarihi: 30.07.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 16:04
  • 1
  • 11
Yalı Çapkını sonrası yeni rolünü buldu! Arka Sokaklar kadrosuna sürpriz isim! Emniyet Amiri Ünal yakında...

Arka Sokaklar'a bomba transfer! Yalı Çapkını'nın başarılı ismi, yeni projesiyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan dizi, 18. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Dizin kadrosuna dahil olan isim ise hayranlarını heyecanlandırdı. İşte, Yalı Çapkını'ndan Arka Sokaklar kadrosuna katılan sürpriz isim...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Yalı Çapkını sonrası yeni rolünü buldu! Arka Sokaklar kadrosuna sürpriz isim! Emniyet Amiri Ünal yakında...

Cansu Fırıncı, son olarak Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerini paylaştığı Yalı Çapkını dizisinden ayrılmıştı.

Fırıncı ayrılış sebebini şöyle açıkladı:

"Karşılıklı olarak anlaşarak ayrıldım. Ama benim kararımdı. Entrika dizisi olarak tasarlanmıştı ama reytingi tutunca romantik komediye dönüştü. Yan hikayelerinden bazıları önümsüzleşti. Rolüm figüran düzeyde kaldı. Kariyer için benim için zararlı durumdu. Yapımda anlayışlı olarak karşıladı."

  • 3
  • 11
Yalı Çapkını sonrası yeni rolünü buldu! Arka Sokaklar kadrosuna sürpriz isim! Emniyet Amiri Ünal yakında...

Başarılı oyuncu şimdilerde yeni projesine hazırlanıyor. Uzun zamandır ekranlardan uzak kalan efsane yapım, yeni sezonda yeniden Kanal D'de seyircisiyle buluşacak.

  • 4
  • 11
Yalı Çapkını sonrası yeni rolünü buldu! Arka Sokaklar kadrosuna sürpriz isim! Emniyet Amiri Ünal yakında...

17 sezondur ekran macerasını sürdüren dizinin çekimlerine yapımcı Türker İnanoğlu'nun sağlık sorunları nedeniyle ara verilmişti.

  • 5
  • 11
Yalı Çapkını sonrası yeni rolünü buldu! Arka Sokaklar kadrosuna sürpriz isim! Emniyet Amiri Ünal yakında...

Daha sonra ise dizinin ani bir kararla yayından kaldırıldığı açıklanmış ve bu gelişme sonrası izleyiciler büyük bir hüsrana uğratmıştı.

Polisiye türündeki dizinin sıkı takipçileri, sosyal medya paylaşımlarıyla Arka Sokaklar'ın final bölümü dahi çekilmeden yayından kaldırılmasına tepki göstermişti.