30 Temmuz 2023, Pazar
Yalı Çapkını sonrası yeni rolünü buldu! Arka Sokaklar kadrosuna sürpriz isim! Emniyet Amiri Ünal yakında...
Yalı Çapkını'ndan bomba transfer! Ünlü oyuncu Arka Sokaklar kadrosunda! Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri olan Arka Sokaklar, hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan dizi, 18. sezonuyla izleyici karşısına çıkacak. Kadroya yeni dahil olan başarılı oyuncu, önümüzdeki hafta sete çıkmaya hazırlanan dizide Emniyet Amiri Ünal karakterine hayat verecek. İşte, Arka Sokaklar'ın yeni oyuncusu...
Giriş Tarihi: 30.07.2023 16:04 Güncelleme Tarihi: 30.07.2023 16:04
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11