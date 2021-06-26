Kanal İstanbul için tarih an geldi! 1 günlük geliri ile okul bile yapılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kanal İstanbul projesi kapsamında yapılacak olan 6 köprüden ilkinin temeli atılacak. 15 milyar dolar yatırımla hayata geçecek projeyle Türkiye’nin ekonomisi değişim sürecine girecek ve İstanbul Boğazı’nda kaza riskleri ortadan kaldırılacak. Yaklaşık 45 km'lik proje Marmara'dan Karadeniz'e uzanacak. Kanal İstanbul tamamlandığında günde 150-160 gemi tarafından kullanılacak. Panama Kanalı'yla kıyaslandığında dört katı büyüklüğünde hizmet verecek. Panama Kanalı'nı her gün ortalama 40 gemi kullanırken yıllık ortalama 1,5 milyar dolar gelir sağlanıyor. Benzer geçiş yollarından Süveyş Kanalı'nda ise günde 54 gemi geçiş yapıyor. Yıllık kazancı 4 milyar dolar. İki kanalın bulunduğu ülkelere getirdiği kazanımlara bakılacak olursa Kanal İstanbul'u günde ortalama 150 gemi kullanacak ve bu sayede 8 milyar dolar Türk ekonomisine gelir sağlanmış olacak. Kanal İstanbul ile ilgili gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ değerlendirdi.

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