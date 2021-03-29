Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Ramazan kısıtlamaları nasıl olacak? Ramazan'da tam kapanma olacak mı?

Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınında 1 Mart'ta başlayan normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarında yaşanan artışın ardından yeni önlemlerin alınması gündeme geldi. İki haftada bir toplanan kabine, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Külliye'de bir araya gelecek. Kafe ve restoranlar kapanacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 2021 Ramazan'da tam kapanma var mı? Ramazan kısıtlamaları nasıl olacak? sorularının yanıtını Başkan Erdoğan toplantı sonrası duyuracak.

Giriş Tarihi: 29.03.2021 08:23 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 08:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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