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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Ramazan kısıtlamaları nasıl olacak? Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Yeni kısıtlamalar gelecek mi? Ramazan kısıtlamaları nasıl olacak? Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Son dakika haberine göre; Koronavirüs salgınında 1 Mart'ta başlayan normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarında yaşanan artışın ardından yeni önlemlerin alınması gündeme geldi. İki haftada bir toplanan kabine, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Külliye'de bir araya gelecek. Kafe ve restoranlar kapanacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı? 2021 Ramazan'da tam kapanma var mı? Ramazan kısıtlamaları nasıl olacak? sorularının yanıtını Başkan Erdoğan toplantı sonrası duyuracak. Giriş Tarihi: 29.03.2021 08:23 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 08:23
Koronavirüs salgınında normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarında yaşanan artışın ardından yeni önlemler gündeme geldi. Kabine toplantısının ana gündem maddesini koronavirüs vaka sayılarındaki hızlı yükselişin ardından alınacak yeni önlemler oluşturacak.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak.
Bilim Kurulu'nun 25 Mart'ta yaptığı toplantının çıktılarının masaya yatırılacağı toplantıda, günlük 30 bin sınırına dayanan vaka sayılarındaki artışın nedenleri, atılması gereken adımlar değerlendirilecek; Türkiye'nin aşı tedarikinde geldiği son nokta, yerli aşı çalışmaları, tam normalleşmeye geçiş takvimi gibi başlıklar ele alınacak.
RAMAZAN KISITLAMALARI NASIL OLACAK?
Ramazan ayında hangi kısıtlamaların uygulanacağı, nasıl bir önlem alınacağı konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Bu konu hakkında açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
Geçtiğimiz sene Ramazan ayında, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ülke genelinde camilere ilişkin alınan koronavirüs tedbirleri kapsamında Müslümanlar, teravih namazı, mukabele ve itikaf gibi ibadetlerini evlerinde ifa etti.