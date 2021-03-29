İl bazlı yeni tedbirler geliyor! O illerde düğün, park, taziye önlemleri

ARTIŞ BEKLENENDEN HIZLI

1 Mart itibari ile kısıtlamalar kaldırılırken salgının seyrine ilişkin bir hesaplama yapılmıştı. Ancak günlük vaka sayılarındaki artış hesaplanandan daha hızlı oldu. Bunda kurallara uyulmamasının ve yeni mutant virüsün daha çabuk bulaşmasının etkisi büyük.