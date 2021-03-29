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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri İl bazlı yeni tedbirler geliyor! O illerde düğün, park, taziye önlemleri İl bazlı yeni tedbirler geliyor! O illerde düğün, park, taziye önlemleri Son dakika haberine göre; Mutant virüs oranının yüzde 80'e ulaşmasıyla koronavirüs vaka sayılarında görülen hızlı artış sonrası gözleri yeni tedbirlere çevirdi. Mayıs sonuna kadar il bazlı özel önlemler artırılacak İşletmelere tam kapanma yerine yeni saat sınırlaması, hafta sonu kısıtlaması, düğün-taziye evi yasağı, işlek cadde ve parkların kullanıma kapatılması gündemde. Giriş Tarihi: 29.03.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 09:10
Türkiye'de günlük vaka sayılarındaki hızlı artışla birlikte yoğunluk haritasında bir çok ilin kırmızıya dönmesi ek kısıtlamaları mecburi kılıyor. Türkiye'de son dönemdeki vakaların yüzde 80'inin, İstanbul'daki vakaların ise yüzde 70'inin İngiliz mutantı olduğu tespit edildi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantının ana gündem maddesini yeni tip koronavirüste vaka sayılarında yaşanan hızlı artış ve alınacak önlemler oluşturacak. Edinilen son dakika bilgisine göre kritik yüzde 80 seviyesi aşılan kovidde il bazlı yeni tedbirler ve Ramazan ayı ek tedbirleri gündemde.
KIRMIZIYA GEÇEN İLLERE ÖZEL ÖNLEM
Kısmi olarak açılan okullardaki son durumun ele alınacak. Kırmızıya dönen iller özelinde yeni bir kısıtlama olup olmayacağı değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun terörle mücadeleye ilişkin Kabine'ye bilgi vermesi bekleniyor.
ARTIŞ BEKLENENDEN HIZLI 1 Mart itibari ile kısıtlamalar kaldırılırken salgının seyrine ilişkin bir hesaplama yapılmıştı. Ancak günlük vaka sayılarındaki artış hesaplanandan daha hızlı oldu. Bunda kurallara uyulmamasının ve yeni mutant virüsün daha çabuk bulaşmasının etkisi büyük. 25 GÜNDE BÜYÜK YAYILMA:
25 gün içinde illerin yüzde 50'sinin kırmızıya dönmesi nedeniyle bazı önlemler gündeme gelecek. Ancak tam kapanma, her yerde restoranlar, kafelerin kapatılması gibi radikal önlemler masada yok. Bu konuda inisiyatif illerde olacak. İller kendi kurumlarıyla kendi önlemlerini alacak.