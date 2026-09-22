"ELİNDE TÜFEK VARDI MÜDAHALE EDEMEZDİK"

Bir diğer görgü tanığı Mehmet Erduysak da, "Sese uyandım. Elindeki silahla burada birilerine ateş açtı. Müdahale edemezdik çünkü elinde tüfek vardı. Tekrar okulun bahçesine doğru koştu. Allah sabır versin. Ben o çocukları kendi evladımın yerine koyuyorum. Allah kimsenin başına vermesin. Akşam olduğu zaman burası çok kötü oluyor" ifadelerini kullandı.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma kapsamında saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen 2011 doğumlu 9-C sınıfı öğrencisi H.O. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.