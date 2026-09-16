Tuana Elif Torun'un organı adaşına hayat verdi! Acılı baba: “O da artık bizim kızımız”
28 Mart'ta Giresun'da CHP'li eski belediye başkanı Hasbi Dede'nin taciz ettiği ve sonrasında trafik kazasında hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un bağışlanan organlarından biri, 5 yıldır böbrek nakli bekleyen 14 yaşındaki Elif Rana Şahan'a umut oldu. Kızının böbreğiyle hayata tutunan Elif Rana'yı ziyaret eden baba Ahmet Torun, "Sanki kızıma sarılmış gibi hissettim. Artık o da bizim bir kızımız" dedi.
Giresun'un Görele ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un organları, ailesinin kararıyla başka hayatlara umut oldu. Genç kızın bağışlanan böbreklerinden biri, yıllardır nakil bekleyen 14 yaşındaki Elif Rana Şahan'a nakledildi.
TUANA ELİF'İN BÖBREĞİ ELİF RANA'YA UMUT OLDU
2014 yılında ailesiyle birlikte geçirdiği, alkollü sürücünün sebebiyet verdiği trafik kazasında sol dizini kaybeden ve protez kullanan Elif Rana, kaza sonrası böbreklerinde yaşanan sorunlar nedeniyle 5 yıldır diyaliz tedavisi görüyordu. Nakil için bekleyen genç kızın hayatı, adaşı Tuana Elif'in bağışlanan böbreğiyle değişti.
İKİ AİLE GÖZYAŞLARIYLA BULUŞTU
Tuana Elif'in babası Ahmet Turan, kızının böbreğiyle hayata tutunan Elif Rana ve ailesini ziyaret etmek için Trabzon'dan Yozgat'ın Yerköy ilçesine gitti. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.
Elif Rana'nın babası Bülent Şahan, Tuana Elif'in ailesiyle tanışmak istediklerini ve bu nedenle onları Yozgat'a davet ettiklerini söyledi. Ahmet Turan ve beraberindekilerin ziyareti sırasında iki aile birbirine sarılarak gözyaşı döktü.
Ahmet Turan, Elif Rana'ya sarıldığında kızına sarılmış gibi hissettiğini belirterek, "Artık o da bizim bir kızımız sayılır" dedi.
"KIZIMIN ORGANLARI BAŞKALARINDA YAŞIYOR"
Evlat acısının tarifsiz olduğunu belirten Ahmet Turan, kızının organlarının başka insanlarda hayat bulmasının kendileri için tek teselli olduğunu ifade etti.
Sabah'ta yer alan habere göre, Elif Rana'nın babası Bülent Şahan da kızının sağlık durumunun iyileşmesinin ardından ailece Trabzon'a giderek Tuana Elif'in mezarını ziyaret edeceklerini söyledi.
ACILI BABADAN YÜREK YAKAN SÖZLER
Öte yandan Tuana Elif'in ölümüne ilişkin davalar da ailenin gündeminde. Anne Nuray Torun, kızını cinsel içerikli mesajlarla taciz eden eski Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye verilen 1 yıl 6 aylık hapis cezasına ve kızının ölümüne neden olan sürücü Adem Hasbaş'a verilen 16 yıl 8 aylık hapis cezasına tepki gösterdi.
Acılı anne Nuray Torun, "Kızımı taciz ederek hayatını karartan Hasbi Dede 1 yıl 6 ay, kızıma aracıyla çarparak ölümüne neden olan kişiye ise müebbet beklerken 16 yıl 8 ay ceza verildi. Kızım mezarda, onun ölümüne sebep olanlar indirimli ceza aldı. Bu durum yüreğimizi daha da yakıyor" dedi. Acılı baba Ahmet Torun ise, "Hiçbir ceza kızımı geri getirmiyor. 28 Mart'tan bu yana her gün ağlıyorum. Gözyaşlarımın her damlası dışarı akıyor ama sızısı içime akıyor. Tek tesellimiz kızımızın organlarıyla hayata tutunan canlar olması" dedi.
Ahmet Turan ise hiçbir cezanın kızını geri getiremeyeceğini belirterek, yaşadığı acıyı şu sözlerle dile getirdi: "Hiçbir ceza kızımı geri getirmiyor. 28 Mart'tan bu yana her gün ağlıyorum. Gözyaşlarımın her damlası dışarı akıyor ama sızısı içime akıyor. Tek tesellimiz kızımızın organlarıyla hayata tutunan canlar olması".
Tuana Elif'e cinsel içerikli mesajlar göndererek taciz eden CHP'li Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'ye 1 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş ve İçişleri Bakanlığınca 12 Şubat'ta görevden alınmıştı.