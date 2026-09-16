2014 yılında ailesiyle birlikte geçirdiği, alkollü sürücünün sebebiyet verdiği trafik kazasında sol dizini kaybeden ve protez kullanan Elif Rana, kaza sonrası böbreklerinde yaşanan sorunlar nedeniyle 5 yıldır diyaliz tedavisi görüyordu. Nakil için bekleyen genç kızın hayatı, adaşı Tuana Elif'in bağışlanan böbreğiyle değişti.

Giresun'un Görele ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Tuana Elif Gülüşan Torun'un organları, ailesinin kararıyla başka hayatlara umut oldu. Genç kızın bağışlanan böbreklerinden biri, yıllardır nakil bekleyen 14 yaşındaki Elif Rana Şahan'a nakledildi.

İKİ AİLE GÖZYAŞLARIYLA BULUŞTU

Tuana Elif'in babası Ahmet Turan, kızının böbreğiyle hayata tutunan Elif Rana ve ailesini ziyaret etmek için Trabzon'dan Yozgat'ın Yerköy ilçesine gitti. Buluşmada duygu dolu anlar yaşandı.

Elif Rana'nın babası Bülent Şahan, Tuana Elif'in ailesiyle tanışmak istediklerini ve bu nedenle onları Yozgat'a davet ettiklerini söyledi. Ahmet Turan ve beraberindekilerin ziyareti sırasında iki aile birbirine sarılarak gözyaşı döktü.

Ahmet Turan, Elif Rana'ya sarıldığında kızına sarılmış gibi hissettiğini belirterek, "Artık o da bizim bir kızımız sayılır" dedi.