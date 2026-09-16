Yeni Parti’de dikkat çeken tablo: "Vitrin” oyunu! CHP’de susmayan 4 vekil geri planda

CHP döneminde medya önünde ve mitinglerde sık sık öne çıkan Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba'nın Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından daha geri planda kaldığı dikkat çekti. İddianamelerde isimleri geçen vekillerin medya görünürlüğündeki değişim, "vitrin çalışması" yorumlarını beraberinde getirdi.

Geçmişte sık sık açıklamalarıyla gündeme gelen 4 vekilin son 2 aydaki medya görünürlüğündeki düşüş, dikkatlerden kaçmadı.

CHP'deyken sık sık fondaş yayın organlarına demeçler veren ve mitinglerde göz önünde olan Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba, Yeni Parti'nin kuruluşu sonrası geri planda kalmayı tercih ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, söz konusu vekillerin son 2 ayda medyada görünürlüğünün ciddi oranda azalması ve geçmişe kıyasla oldukça sınırlı bir şekilde yayınlara katılmaları dikkat çekiyor.

GÖRÜNÜRLÜKLERİ AZALDI Söz konusu isimler, Özel'in CHP genel başkanlığı döneminde önemli görevlerde bulunuyordu ve medyaya çok sık demeç vermeleri ile biliniyordu. CHP'de Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut genel başkan yardımcısıydı. Turan Taşkın Özer de YDK başkanıydı. Veli Ağbaba ise makam sahibi olmamasına rağmen geri planda partiyi yöneten isim olarak gösteriliyordu.