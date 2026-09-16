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Yeni Parti’de dikkat çeken tablo: "Vitrin” oyunu! CHP’de susmayan 4 vekil geri planda

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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CHP döneminde medya önünde ve mitinglerde sık sık öne çıkan Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba'nın Yeni Parti'nin kuruluşunun ardından daha geri planda kaldığı dikkat çekti. İddianamelerde isimleri geçen vekillerin medya görünürlüğündeki değişim, "vitrin çalışması" yorumlarını beraberinde getirdi.

Yeni Parti’de dikkat çeken tablo: "Vitrin” oyunu! CHP’de susmayan 4 vekil geri planda 1

Geçmişte sık sık açıklamalarıyla gündeme gelen 4 vekilin son 2 aydaki medya görünürlüğündeki düşüş, dikkatlerden kaçmadı.

Yeni Parti’de dikkat çeken tablo: "Vitrin” oyunu! CHP’de susmayan 4 vekil geri planda 2

CHP'deyken sık sık fondaş yayın organlarına demeçler veren ve mitinglerde göz önünde olan Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Turan Taşkın Özer ve Veli Ağbaba, Yeni Parti'nin kuruluşu sonrası geri planda kalmayı tercih ediyor.

Yeni Parti’de dikkat çeken tablo: "Vitrin” oyunu! CHP’de susmayan 4 vekil geri planda 3

Sabah'ta yer alan habere göre, söz konusu vekillerin son 2 ayda medyada görünürlüğünün ciddi oranda azalması ve geçmişe kıyasla oldukça sınırlı bir şekilde yayınlara katılmaları dikkat çekiyor.

Yeni Parti’de dikkat çeken tablo: "Vitrin” oyunu! CHP’de susmayan 4 vekil geri planda 4

GÖRÜNÜRLÜKLERİ AZALDI

Söz konusu isimler, Özel'in CHP genel başkanlığı döneminde önemli görevlerde bulunuyordu ve medyaya çok sık demeç vermeleri ile biliniyordu. CHP'de Özgür Karabat ve Burhanettin Bulut genel başkan yardımcısıydı. Turan Taşkın Özer de YDK başkanıydı. Veli Ağbaba ise makam sahibi olmamasına rağmen geri planda partiyi yöneten isim olarak gösteriliyordu.

Yeni Parti’de dikkat çeken tablo: "Vitrin” oyunu! CHP’de susmayan 4 vekil geri planda 5

Adı iddianamelere karışan söz konusu isimlerin Yeni Parti'de daha pasif bir görüntüye bürünmesi ve Özgür Özel tarafından da PM'ye alınmaması, "kamuoyundaki tepkileri dindirmek amacıyla vitrin çalışması" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Yeni Parti’de dikkat çeken tablo: "Vitrin” oyunu! CHP’de susmayan 4 vekil geri planda 6

NELERLE SUÇLANIYORLAR?

Aziz İhsan Aktaş iddianamesinde Burhanettin Bulut'a 1 milyon dolar, Karabat'a ise 5 milyon lira rüşvet verildiği öne sürülmüştü. İBB iddianamesinde adı geçen Turan Taşkın Özer de "İmamoğlu'nun korunaklı kasası" olarak uzun süre medyada lanse edilmişti.

Yeni Parti’de dikkat çeken tablo: "Vitrin” oyunu! CHP’de susmayan 4 vekil geri planda 7

Ağbaba ise CHP kurultayında delegelerin satın alınması, Muhittin Böcek başta olmak üzere belediye başkan adaylığı karşılığı partililerden rüşvet talep edilmesi, belediyelere torpilli atamalar ve adrese teslim ihalelerin organizasyonu gibi sayısız suçlamanın hedefinde yer alıyor.

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