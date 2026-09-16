Fatih'te döviz bürosundaki çatışmanın altından 1,9 milyon sahte dolar çıktı

İstanbul'un kalbi Fatih Nuruosmaniye Mahallesi'nde dün bir döviz bürosunda yaşanan ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı çatışmanın perde arkası ortaya çıktı. Sıradan bir tartışma sanılan olayı derinleştiren polis ekipleri, müşteri kılığında gelen grubun yanında tam 1 milyon 900 bin sahte dolar bulunduğunu ve parayı piyasaya sürmek isterken çıkan anlaşmazlık üzerine silahların çekildiğini saptadı.

İstanbul'un kalbi Fatih, Nuruosmaniye Mahallesinde dün yaşanan kanlı dövizci baskınının altından inanılmaz bir kalpazanlık senaryosu çıktı. Başlangıçta sıradan bir tartışma sanılan olay, polisin derinleştirdiği soruşturmayla birlikte bambaşka bir boyuta taşındı.

MÜŞTERİ KILIĞINDA GELDİLER: ÇANTADAKİ BÜYÜK SIR İddialara göre, iş yeri sahibi K.E. (40) ile işlem yapmak üzere döviz bürosuna gelen grup arasında para bozdurma esnasında bir anlaşmazlık yaşandı. FATİH'TE DÖVİZ BÜROSUNDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Ancak bu, sıradan bir döviz işlemi değildi. Grubun yanında tam 1 milyon 900 bin sahte dolar bulunduğu ve bu parayı piyasaya sürmek, yani nakde çevirmek istedikleri öne sürüldü. Taraflar arasındaki gerilimin saniyeler içinde büyümesiyle silahlar çekildi ve döviz bürosu savaş alanına döndü.

KANLI BİLANÇO VE ELE GEÇİRİLEN CEPHANELİK Açılan ateş sonucunda olay yerinde tam bir can pazarı yaşandı. Çatışmanın bilançosu ise oldukça ağır oldu: Adnan Aksoy (30) ve Kadir Aksoy (27) olay yerinde can verirken E.A. (19) ve B.S. (33) ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.