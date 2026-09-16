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Fatih'te döviz bürosundaki çatışmanın altından 1,9 milyon sahte dolar çıktı

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'un kalbi Fatih Nuruosmaniye Mahallesi'nde dün bir döviz bürosunda yaşanan ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan kanlı çatışmanın perde arkası ortaya çıktı. Sıradan bir tartışma sanılan olayı derinleştiren polis ekipleri, müşteri kılığında gelen grubun yanında tam 1 milyon 900 bin sahte dolar bulunduğunu ve parayı piyasaya sürmek isterken çıkan anlaşmazlık üzerine silahların çekildiğini saptadı.

Fatih'te döviz bürosundaki çatışmanın altından 1,9 milyon sahte dolar çıktı 1

İstanbul'un kalbi Fatih, Nuruosmaniye Mahallesinde dün yaşanan kanlı dövizci baskınının altından inanılmaz bir kalpazanlık senaryosu çıktı. Başlangıçta sıradan bir tartışma sanılan olay, polisin derinleştirdiği soruşturmayla birlikte bambaşka bir boyuta taşındı.

Fatih'te döviz bürosundaki çatışmanın altından 1,9 milyon sahte dolar çıktı 2

MÜŞTERİ KILIĞINDA GELDİLER: ÇANTADAKİ BÜYÜK SIR

İddialara göre, iş yeri sahibi K.E. (40) ile işlem yapmak üzere döviz bürosuna gelen grup arasında para bozdurma esnasında bir anlaşmazlık yaşandı.

FATİH'TE DÖVİZ BÜROSUNDA SİLAHLI KAVGA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI
Fatih'te döviz bürosundaki çatışmanın altından 1,9 milyon sahte dolar çıktı 3

Ancak bu, sıradan bir döviz işlemi değildi. Grubun yanında tam 1 milyon 900 bin sahte dolar bulunduğu ve bu parayı piyasaya sürmek, yani nakde çevirmek istedikleri öne sürüldü. Taraflar arasındaki gerilimin saniyeler içinde büyümesiyle silahlar çekildi ve döviz bürosu savaş alanına döndü.

Fatih'te döviz bürosundaki çatışmanın altından 1,9 milyon sahte dolar çıktı 4

KANLI BİLANÇO VE ELE GEÇİRİLEN CEPHANELİK

Açılan ateş sonucunda olay yerinde tam bir can pazarı yaşandı. Çatışmanın bilançosu ise oldukça ağır oldu: Adnan Aksoy (30) ve Kadir Aksoy (27) olay yerinde can verirken E.A. (19) ve B.S. (33) ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Fatih'te döviz bürosundaki çatışmanın altından 1,9 milyon sahte dolar çıktı 5

Öte yandan aralarında iş yeri sahibi K.E. ve olayda silah kullandığı tespit edilen E.A.'nın (50) da bulunduğu toplam 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve mekanlarda yapılan aramalarda ise sahte dolarlar, 4 adet şarjör ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Fatih'te döviz bürosundaki çatışmanın altından 1,9 milyon sahte dolar çıktı 6

POLİS ŞİMDİ BU SORUNUN PEŞİNDE: ORGANİZE BİR ŞEBEKE Mİ?

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ele geçirilen sahte dolarların ardından soruşturmanın seyrini değiştirdi. Emniyet güçleri, yaşanan çifte cinayetin anlık bir öfkeden mi kaynaklandığını, yoksa arkasında milyonlarca dolarlık organize bir sahte dolar ticareti ve hesaplaşması mı yattığını çözmek için paranın kaynağını mercek altına aldı.

Fatih'te döviz bürosundaki çatışmanın altından 1,9 milyon sahte dolar çıktı 7
Döviz bürosunda silahlı kavga DÖVİZ BÜROSUNDA SİLAHLI KAVGA
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