13 Ekim 2025, Pazartesi
Trump'ın İsrail ziyareti için çarpıcı değerlendirme: Netanyahu'ya bir tekme de kendi vurur
Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump, katil Netanyahu tarafından karşılandı. Trump daha sonra konuşma yapmak için İsrail parlamentosuna gitti. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, A Haber canlı yayınında tarihi görüntüleri değerlendirdi. Güçlüer, 'İsrail ordusu Gazze'de yenilmiştir. Bu savaşı Hamas kazanmıştır.' dedi.
Giriş Tarihi: 13.10.2025 13:06 Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 13:09