Trump'ın İsrail ziyareti için çarpıcı değerlendirme: Netanyahu'ya bir tekme de kendi vurur

Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump, katil Netanyahu tarafından karşılandı. Trump daha sonra konuşma yapmak için İsrail parlamentosuna gitti. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, A Haber canlı yayınında tarihi görüntüleri değerlendirdi. Güçlüer, 'İsrail ordusu Gazze'de yenilmiştir. Bu savaşı Hamas kazanmıştır.' dedi.

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 13.10.2025 13:06 Güncelleme Tarihi: 13.10.2025 13:09
Gazze'de varılan ateşkesin arından bölgeye gelen ABD Başkanı Donald Trump, Ben Gurion'da resmi törenle karşılandı.

Trump'ı İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, katil Netanyahu olmak üzere çok sayıda bakan ve yetkili karşıladı.

Trump daha sonra Batı Kudüs'teki İsrail Parlamentosu'na (Knesset) hitap etmek için parlamentoya gittii.

"İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE YENİLMİŞTİR"
Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, A Haber canlı yayınında tarihi görüntüleri değerlendirdi.

İşte o açıklamalardan satır başları;

"İSRAİL ORDUSU GAZZE'DE YENİLMİŞTİR"

Parlamento üzerinden İsrail halkına seslenmesi şudur. Kitabın ortasından söyleyeceğim. İsrail ordusu Gazze'de yenilmiştir. Bu savaşı Hamas kazanmıştır. Bu yenilginin faturası kime kesilecek? İki kişiye Netanyahu ve yanındakiler. İkincisi Genel Kurmay Başkanı. Burada Trump devreye giriyor.

YETERLİ OLUR MU?

Trump'ın Netanyahu'ya siyasi destek vermesi gerekiyor bu bir mecburiyet. Fakat bu destek Netanyahu için yeterli olur mu? Ondan emin değilim.

"FATURANIN BEDELİNİ NETANYAHU ÖDEYECEK"

Bu savaşı Hamas kazandı. Sonuçta bir fatura çıkacak. Tarihe not düşmek için burada söylüyorum. Bir fatura çıkacak bu faturanın bedelini de Netanyahu ve avanesi ödeyecek. Hapse girecek.

Devamında da bir tökezleyip içeri girerse bunun sonu uluslararası insan hakları mahkemesinde yargılanmak olur. Bunu önlemek için Donald Trump hemen buraya geldi.

"HEM İSRAİL'İ HEM NETANYAHU'YU KURTARMAYA ÇALIŞIYOR"

Durumu anladık. Yani kurtarmaya çalışıyor hem İsrail'i hem Netanyahu'yu ama öncelikle Netanyahu'yu. Fakat kayıplar o kadar büyük ki... Yani bu Donald Trump'ın oryantal çabaları kurtarma yönünde Netanyahu'yu kurtarmak için yeterli olur mu? Benim şüphelerim var.

"İSRAİL İÇİN HAZMEDİLMESİ ÇOK ZOR"

Çünkü 30 bin kayıp bakın 8 milyon nüfuslu bir küçücük İsrail için çok hazmedilmesi çok zor bir şey. Bir de şimdi baskı var, yasak var, şey var, sansür var. Şimdi bu kalkacak. Yarın bir sürü yerlerde bir sürü böyle olaylar, amputeler, gömülmüş askerler, bilmem ne... ne olacak?

"BİR TEKME DE KENDİ VURUR"

Yani şimdi bunu hazmetmek öyle İsrail toplumu için bir tek Donald Trump'la falan olacak gibi değil. Ama Donald Trump'ın son cümle onu da söyleyeyim, bir huyuna baktığınızda da... Yani baktı ki gidiyor Netanyahu'ya bir tekme de kendi vurur, bakın. Onu da onu da söyleyeyim yani.

"YARGILANACAK"

Bunun da bir sınırı var yani. Benim kanaatim yargılanacak. Yani bu şey destekler yeterli olmayacak ama en azından şu anki ortamın devam etmesi, ateşkesin devam etmesi bakımından da kıymetli. Onu da söyleyelim.

