ABD Başkanı Donald Trump İsrail Parlamentosu’nda! A Haber’de çarpıcı değerlendirme: İsrail ordusu Gazze’de yenilmiştir

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 13.10.2025 13:09
Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump, katil Netanyahu tarafından karşılandı. Trump daha sonra konuşma yapmak için İsrail parlamentosuna gitti. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, A Haber canlı yayınında tarihi görüntüleri değerlendirdi. Güçlüer, "İsrail ordusu Gazze'de yenilmiştir. Bu savaşı Hamas kazanmıştır." dedi.
Netanyahuya bir tekme de kendi vurur "NETANYAHU'YA BİR TEKME DE KENDİ VURUR"

