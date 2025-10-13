13 Ekim 2025, Pazartesi
ABD Başkanı Donald Trump İsrail Parlamentosu’nda! A Haber'de çarpıcı değerlendirme: İsrail ordusu Gazze'de yenilmiştir
Gazze'de varılan ateşkesin ardından İsrail'e giden ABD Başkanı Donald Trump, katil Netanyahu tarafından karşılandı. Trump daha sonra konuşma yapmak için İsrail parlamentosuna gitti. Askeri Stratejist Dr. Eray Güçlüer, A Haber canlı yayınında tarihi görüntüleri değerlendirdi. Güçlüer, "İsrail ordusu Gazze'de yenilmiştir. Bu savaşı Hamas kazanmıştır." dedi.