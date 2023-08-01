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Haberler Galeri TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI İZLE 2023 | 1 Ağustos TOKİ 42 ilde açık artırma kurası nerede, saat kaçta? 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler satışa çıkıyor!

TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI İZLE 2023 | 1 Ağustos TOKİ 42 ilde açık artırma kurası nerede, saat kaçta? 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler satışa çıkıyor!

TOKİ açık artırma kurası canlı yayın izle! TOKİ geçtiğimiz günlerde duyurduğu açık artırma ile ev satışına bugün başlıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daireler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Uygun fiyata ev sahibi olmak isteyenler "TOKİ açık artırma kurası saat kaçta?'' sorusuna yanıt arıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı detayları paylaştı. Süreç, www.emlakmuzayede.com.tr üzerinden takip edilebilecek. TOKİ'nin açık artırmasını canlı izlemek isteyenler arama motorlarında "TOKİ 42 ilde açık artırma saat kaçta? Nasıl teklif verilir? gibi soruları gündeme getirdi. İşte, TOKİ 42 ilde açık artırma kurası canlı izle!

Giriş Tarihi: 01.08.2023 08:45 Güncelleme Tarihi: 01.08.2023 08:51
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TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI İZLE 2023 | 1 Ağustos TOKİ 42 ilde açık artırma kurası nerede, saat kaçta? 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler satışa çıkıyor!

TOKİ'nin yeni kampanyasını duyurdu. Yeni proje ile 42 ilde 182 konut, açık artırma yöntemiyle satışa çıkıyor. 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 evlerin bulunduğu artırmada internet üzerinden de teklif alınacak. 568 bin TL'den başlayan fiyatlarlauygun fiyata ev sahibi olmak isteyenler açık artırmayı canlı takip etmek istiyor. İşte TOKİ açık artırma canlı izleme linki...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI İZLE 2023 | 1 Ağustos TOKİ 42 ilde açık artırma kurası nerede, saat kaçta? 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler satışa çıkıyor!

TOKİ 42 İLDE AÇIK ARTIRMA SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Balıkesir, Batman, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Eskişehir, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Niğde, Osmaniye, Rize, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Uşak, Yozgat ve Zonguldak şehirlerinde satışa sunulan konutlara sahip olmak isteyen vatandaşlar için açık artırma, 1 Ağustos 2023 Salı günü saat 10.30'da yapılacak.

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TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI İZLE 2023 | 1 Ağustos TOKİ 42 ilde açık artırma kurası nerede, saat kaçta? 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler satışa çıkıyor!

TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI İZLE 2023 | 1 Ağustos TOKİ 42 ilde açık artırma kurası nerede, saat kaçta? 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler satışa çıkıyor!

TOKİ AÇIK ARTIRMA BAŞVURU GEREKLİ Mİ?

Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmektedir. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek.

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TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI İZLE 2023 | 1 Ağustos TOKİ 42 ilde açık artırma kurası nerede, saat kaçta? 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler satışa çıkıyor!

TOKİ AÇIK ARTIRMA BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracak.