TOKİ AÇIK ARTIRMA CANLI İZLE 2023 | 1 Ağustos TOKİ 42 ilde açık artırma kurası nerede, saat kaçta? 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 daireler satışa çıkıyor!

TOKİ AÇIK ARTIRMA BAŞVURU GEREKLİ Mİ?

Açık Artırma toplantısına katılacak olan gerçek veya tüzel kişiler, toplantı öncesinde T. Halk Bankası A.Ş ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin tüm şubelerine katılım teminatı yatıracaklardır. Satın alınmak istenilen taşınmaz adedi kadar teminat yatırılması gerekmektedir. Ayrıca açık artırma (teklif alma) gününde de başvuru yapılabilecek.