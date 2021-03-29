Açılışına sayılı günler kaldı! Taksim Camii'nin içi görüntülendi

Taksim'de ibadete açılmasına çok az süre kalan caminin içindeki çalışmalarda son durumu drone ile görüntülendi. Camide taş kaplama çalışmalarında son aşamaya gelindi. Mihrabın yapımı ise devam ediyor. Taksim Camii'nde şadırvan da ortaya çıktı. Cami içi ve dışındaki son durum havadan görüntülendi.