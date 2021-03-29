29 Mart 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Açılışına sayılı günler kaldı! Taksim Camii'nin içi görüntülendi

Açılışına sayılı günler kaldı! Taksim Camii'nin içi görüntülendi

Taksim'de ibadete açılmasına çok az süre kalan caminin içindeki çalışmalarda son durumu drone ile görüntülendi. Camide taş kaplama çalışmalarında son aşamaya gelindi. Mihrabın yapımı ise devam ediyor. Taksim Camii'nde şadırvan da ortaya çıktı. Cami içi ve dışındaki son durum havadan görüntülendi.

DHA
Giriş Tarihi: 29.03.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 11:59
  • 1
  • 26
Açılışına sayılı günler kaldı! Taksim Camii'nin içi görüntülendi

Taksim Meydanı'nda 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camideki çalışmalar son aşamaya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 26
Açılışına sayılı günler kaldı! Taksim Camii'nin içi görüntülendi

17 Şubat 2017'de temeli atılan caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.

  • 3
  • 26
Açılışına sayılı günler kaldı! Taksim Camii'nin içi görüntülendi

Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan camide boyama işlemlerinde sona gelindi.

  • 4
  • 26
Açılışına sayılı günler kaldı! Taksim Camii'nin içi görüntülendi

Namaz alanı ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takma işleri tamamlanıyor.

  • 5
  • 26
Açılışına sayılı günler kaldı! Taksim Camii'nin içi görüntülendi

Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazıları tamamlandıktan sonra montajı yapılarak yerine takıldı.