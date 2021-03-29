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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Açılışına sayılı günler kaldı! Taksim Camii'nin içi görüntülendi Açılışına sayılı günler kaldı! Taksim Camii'nin içi görüntülendi
Taksim'de ibadete açılmasına çok az süre kalan caminin içindeki çalışmalarda son durumu drone ile görüntülendi. Camide taş kaplama çalışmalarında son aşamaya gelindi. Mihrabın yapımı ise devam ediyor. Taksim Camii'nde şadırvan da ortaya çıktı. Cami içi ve dışındaki son durum havadan görüntülendi.
Giriş Tarihi: 29.03.2021 11:24 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 11:59
Taksim Meydanı'nda 2 bin 482 metrekare arsa ve 16 bin 220 metrekare inşaat alanına sahip camideki çalışmalar son aşamaya geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
17 Şubat 2017'de temeli atılan caminin ramazan ayında ibadete açılması planlanıyor.
Mimarlar Şefik Birkiye ile Selim Dalaman imzasını taşıyan camide boyama işlemlerinde sona gelindi.
Namaz alanı ahşap duvar kaplamaları ve camlara korkuluk takma işleri tamamlanıyor.
Hattat Davut Bektaş ve Nakkaş Adem Turan tarafından hazırlanan hat yazıları tamamlandıktan sonra montajı yapılarak yerine takıldı.