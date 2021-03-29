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29 Mart 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Tam kapanma gündemde! Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Tam kapanma gündemde! Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Tam kapanma ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, gözler kısıtlamalara çevrildi. Vaka artışı sonrası internet üzerinde 'Ramazan'da tam kapanma olacak mı?' sorusu gündeme geldi. Sosyal medyada dolaşan iddiaların ardından vatandaşlar bu soruya yanıt arıyor. Normalleşme süreci ile ilgili kritik Kabine toplantısı bugün yapılacak. Peki, Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 29.03.2021 12:38 Güncelleme Tarihi: 29.03.2021 12:38
Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Türkiye'de aşılama sürecinin başlamasının ardından ikinci kontrollü normalleşme sürecine geçildi. Normalleşmenin ardından vaka sayısında artış görüldü. Son 24 saatte 29.058 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti. Bu gelişmelerin ardından kısıtlamaların yeniden gelip gelmeyeceği konuşulurken, en çok merak edilenlerden biri de 'tam kapanma' oldu. Peki, Ramazan'da tam kapanma olacak mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR RAMAZAN'DA TAM KAPANMA OLACAK MI?
Son günlerde sosyal medyada Ramazan ayında tam kapanma olacağına yönelik iddialar konuşuluyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Bugün yapılacak Kabine toplantısının ardından Ramazan ayında alınması gereken tedbirleri belirlenmesi bekleniyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.
PROF. DR. CEYHAN: 'İNTRANAZAL COVİD' AŞISI VİRÜSÜ BULAŞTIRMAYI ÖNLÜYOR
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Türk bilim insanlarının girişimiyle Faz 1 çalışmalarına başlanacağını duyurduğu burundan sprey olarak uygulanan 'İntranazal Covid' aşısı ile aşılananın başkasına virüş bulaştırmayacağını söyledi. Ceyhan,
"Burundan verildiği için virüsün direkt vücuda girmesini engelleyebiliyor. Bu şu ana kadar üretilen aşılar ile başarılmış bir şey değil. Burun spreyleri ile kişi kendisi bile uygulayabiliyor. Aşı kararsızlığını azaltıyor" dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, burundan sprey olarak uygulanan 'İntranazal Covid' aşısında çok yakında Faz 1 çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Koca, Türk bilim insanlarının girişimi sonuçlanırsa bu aşıda üretim verimliliğinin çok yüksek olacağını, 1 tesiste yılda 250 milyon doz üretilebileceğini kaydetti.
'BULAŞI ENGELLEYECEK TEK AŞI'
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, İntranazal Covid aşısına ilişkin DHA'ya değerlendirmede bulundu. Prof. Dr. Ceyhan, pandemi aşılarında ilk sıraya konulan hedefin salgını bitirmek olduğunu belirtti. Pandemiyi bitirebilmenin en kolay yolunun da bulaşı önlemek olduğunu vurgulayan Ceyhan,
"Bulaşın engellenmesi için canlı bir aşı olması lazım. Ancak canlı koronavirüs aşısını geliştirmek 3 yıldan önce mümkün değil. Canlı olan; ama içindeki koronavirüs canlı olamayan vektör aşılar var. Adenovirüs canlı ve sadece koronavirüsün dikenli yapısının geni var. Yakın bir sürede bulaşı engelleyebilecek tek aşı adayı 'İntranazal Covid' aşısı gibi görünüyor. Pandemi aşısında bir başka önemli şey, kolay ulaşılabilecek, kolay üretilebilecek, uzun süre dayanabilecek. Dolayısıyla birçok kullandığımız aşı bu özellikleri taşımıyor" dedi.