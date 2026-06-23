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Son seçim anketleri ne diyor? AK Partili Şen'den zirve mesajı! İşte partilerin oy oranları

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ahaber.com.tr Haber Merkezi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partilerinin Aralık 2024'ten bu yana birinci parti olduğunu söyleyerek, yükseliş trendinin sürdüğünü belirtti. Şen'in açıklamaları, "seçim olsa sonuç ne olur?" tartışmalarını yeniden gündeme taşırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası erken seçim tartışmalarına son noktayı koyarken, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır" demişti. İşte partilerin oy oranları...

Son seçim anketleri ne diyor? AK Partili Şen'den zirve mesajı! İşte partilerin oy oranları 1

Siyasette gözler bir yandan seçim hesaplarına çevrilirken, kamuoyunun en çok merak ettiği başlıkların başında anket sonuçları geliyor.

Son seçim anketleri ne diyor? AK Partili Şen'den zirve mesajı! İşte partilerin oy oranları 2

"Seçim olsa hangi parti birinci çıkar?" sorusu gündemdeki yerini korurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den açıklama geldi.

Son seçim anketleri ne diyor? AK Partili Şen'den zirve mesajı! İşte partilerin oy oranları 3

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) düzenlenen Anadolu Sohbetleri programı kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi. Şen, CHP'deki gelişmelere ilişkin, "CHP adasında olan şeyler ada sakinlerini ilgilendirir, biz ilgilenmiyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Kendi işimize baktığımızda da şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz, görüyoruz. Biz, 2024 yılının aralık ayından beri birinci partiyiz" dedi.

Son seçim anketleri ne diyor? AK Partili Şen'den zirve mesajı! İşte partilerin oy oranları 4

ŞEN'DEN ZİRVE MESAJI

Şen, "Dünyanın, bölgenin ciddi meseleleri var. Onları konuşmayı tercih ederim. Biz, sürekli yükseliş halinde olan bir partiyiz ve 2024 sonlarından beri bu yükseliş devam ediyor. Bu şekilde bir tablo var, bunun bir süre daha böyle devam edeceğini düşünüyorum. Ama bazılarının kendilerini aç tavuk gibi tahıl ambarında gördüklerini net söyleyebilirim. Partiler, birileri kendilerini bir yerlerde görüyorlar. Öyle bir toplumsal yapı, öyle bir siyasal yapı yok arkadaşlar" diye konuştu.

Son seçim anketleri ne diyor? AK Partili Şen'den zirve mesajı! İşte partilerin oy oranları 5

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI
'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan Şen, "İnşallah bu yasama sürecinde, yasama döneminde belli bir hale kavuşacak. Hiçbir zaman iyimserlik yönündeki beklenti düşmedi. Hep birbirini teyit eder şekilde sonuçlar aldık. Millet diyor bize ki; 'Bu işi bitirin.' Birileri yanlış yapsa da halk buna müsaade etmeyecek. Gittiğim illerde, Şırnak'ından Diyarbakır'ına hepsinde aynı hava var. Bu iş bitecek. Türkiye artık böyle şeylerle uğraşamaz. Çünkü dünyanın başına ne geleceği çok belli değil. Bir 3'üncü dünya savaşı ihtimali önümüzde duruyor. Orada dururken sen gel burada iki tane teröristle uğraş, beş tane teröristle uğraş; enerjini buraya harcayamazsın. Bu yasama döneminde de inşallah hayırlı bir neticeye kavuşacağız. Meclis gereğini yapar hale gelir diye ümit ediyorum. Bunun karşısında PKK'nın da gereğini yapması gerekiyor" dedi.

Son seçim anketleri ne diyor? AK Partili Şen'den zirve mesajı! İşte partilerin oy oranları 6

ABD-İran Savaşı'nın NATO gündemine geleceğini söyleyen Şen, "Mutlaka konuşulacak fakat bu bir NATO işi değildir. NATO'nun böyle bir savaşı yok. NATO üyesi bir ülke gitmiş İran'a, bizim kardeşimiz ve komşumuz olan bir ülkeye savaş açmış. Bu NATO'nun gündeminde yok, NATO'nun işi değil bu. Amerika, NATO'yu arkasına takmaya çalıştı 'Ben size bu kadar para verdim' diye. 'Amerika' dediğim Trump aslında. Sayın Trump'ın böyle bir tavrı oldu. Yine bu tip magazinsel düzeyde gündeme gelir ama ciddi bir NATO gündemi olarak gündeme gelmez" diye konuştu.

Son seçim anketleri ne diyor? AK Partili Şen'den zirve mesajı! İşte partilerin oy oranları 7

"BELKİ ANAYASA DEĞİŞİR"

BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığına yeniden adaylığını değerlendiren Şen, "Biliyorsunuz; Cumhurbaşkanı, seçim dönemi bitmeden Meclis'i feshederse Meclis de onu azletme yetkisine sahip, eş zamanlı. O zaman ülke seçime gider. Süresi bitmediği için Meclis gerekli düzenlemeleri yapar. Bu bir formüldür, belki anayasa değişir; bilmiyorum. Bunların hepsini zaman gösterecek bize ama Anayasa'nın böyle bir cevazı var" açıklamasında bulundu.

Son seçim anketleri ne diyor? AK Partili Şen'den zirve mesajı! İşte partilerin oy oranları 8

"YARGI KARARINA SAYGI" VURGUSU

Yargıya yönelik eleştirilere yanıt veren Şen, "Yargı senin lehinde karar verince, senin istediğin şekilde karar verince, 'Yargı çok güzel, Ankara'da da güzel mahkemeler var, Türk yargısı çok güzel.' Ama senin istemediğin şekilde karar verince 'AKP yargısı.' Bu tam bir kepazeliktir. Kendi yolsuzluğunu, milletin çaldıkları milyarlarca liralık parasını örtmek için kendi hırsızlıklarını örtmek için uydurdukları bir şeydir. Bu çok sinir bozucu bir şeydir, çok ayıptır da kendi ülkesine, kendi yargısına çamur atmak. Yargının kararını beğenirsin, beğenmezsin ama saygı duymak zorundasın" dedi

Son seçim anketleri ne diyor? AK Partili Şen'den zirve mesajı! İşte partilerin oy oranları 9

PARTİLERİN OY ORANLARI NASIL?

AK Parti'nin 2024 Aralık'tan bu yana birinci parti olduğunu belirten Şen, partisinin 6-7 aylık bir ikinci parti konumu olduğunu, onun da 2024 Ekim'de düzlendiğini söyledi. Geçen hafta yaptıkları araştırma sonuçlarına işaret eden Şen, "Geçen hafta yaptığımız çalışma net gösteriyor, bu hafta tekrar yapıyoruz, muhtemelen onu teyit edecektir ki biz 37, 38 gibi görünüyoruz." bilgisini paylaştı.

Son seçim anketleri ne diyor? AK Partili Şen'den zirve mesajı! İşte partilerin oy oranları 10

AK Parti'nin 2024'ün ekimden beri yükselişte olduğunu ifade eden Şen, "Bu bizim için şaşırtıcı bir şey değil. Zaten biz 40'lar 50'ler almış bir partiyiz. Daha da iyi olması için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı. Mustafa Şen, AK Parti'yi takip eden ikinci partinin oy oranının 26-27, bir sonraki partinin 9 ile 10 arasında, sonraki partinin ise 8 ile 9 arasında olduğunu dile getirdi.

Son seçim anketleri ne diyor? AK Partili Şen'den zirve mesajı! İşte partilerin oy oranları 11

Öte yandan Şen'in açıklamaları, "seçim olsa sonuç ne olur?" sorularını yeniden gündeme taşırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası erken seçim tartışmalarına son noktayı koyarken, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır" demişti.

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