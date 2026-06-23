ABD-İran Savaşı'nın NATO gündemine geleceğini söyleyen Şen, "Mutlaka konuşulacak fakat bu bir NATO işi değildir. NATO'nun böyle bir savaşı yok. NATO üyesi bir ülke gitmiş İran'a, bizim kardeşimiz ve komşumuz olan bir ülkeye savaş açmış. Bu NATO'nun gündeminde yok, NATO'nun işi değil bu. Amerika, NATO'yu arkasına takmaya çalıştı 'Ben size bu kadar para verdim' diye. 'Amerika' dediğim Trump aslında. Sayın Trump'ın böyle bir tavrı oldu. Yine bu tip magazinsel düzeyde gündeme gelir ama ciddi bir NATO gündemi olarak gündeme gelmez" diye konuştu.

"BELKİ ANAYASA DEĞİŞİR" BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığına yeniden adaylığını değerlendiren Şen, "Biliyorsunuz; Cumhurbaşkanı, seçim dönemi bitmeden Meclis'i feshederse Meclis de onu azletme yetkisine sahip, eş zamanlı. O zaman ülke seçime gider. Süresi bitmediği için Meclis gerekli düzenlemeleri yapar. Bu bir formüldür, belki anayasa değişir; bilmiyorum. Bunların hepsini zaman gösterecek bize ama Anayasa'nın böyle bir cevazı var" açıklamasında bulundu.

"YARGI KARARINA SAYGI" VURGUSU Yargıya yönelik eleştirilere yanıt veren Şen, "Yargı senin lehinde karar verince, senin istediğin şekilde karar verince, 'Yargı çok güzel, Ankara'da da güzel mahkemeler var, Türk yargısı çok güzel.' Ama senin istemediğin şekilde karar verince 'AKP yargısı.' Bu tam bir kepazeliktir. Kendi yolsuzluğunu, milletin çaldıkları milyarlarca liralık parasını örtmek için kendi hırsızlıklarını örtmek için uydurdukları bir şeydir. Bu çok sinir bozucu bir şeydir, çok ayıptır da kendi ülkesine, kendi yargısına çamur atmak. Yargının kararını beğenirsin, beğenmezsin ama saygı duymak zorundasın" dedi

PARTİLERİN OY ORANLARI NASIL? AK Parti'nin 2024 Aralık'tan bu yana birinci parti olduğunu belirten Şen, partisinin 6-7 aylık bir ikinci parti konumu olduğunu, onun da 2024 Ekim'de düzlendiğini söyledi. Geçen hafta yaptıkları araştırma sonuçlarına işaret eden Şen, "Geçen hafta yaptığımız çalışma net gösteriyor, bu hafta tekrar yapıyoruz, muhtemelen onu teyit edecektir ki biz 37, 38 gibi görünüyoruz." bilgisini paylaştı.