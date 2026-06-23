Son seçim anketleri ne diyor? AK Partili Şen'den zirve mesajı! İşte partilerin oy oranları
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, partilerinin Aralık 2024'ten bu yana birinci parti olduğunu söyleyerek, yükseliş trendinin sürdüğünü belirtti. Şen'in açıklamaları, "seçim olsa sonuç ne olur?" tartışmalarını yeniden gündeme taşırken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası erken seçim tartışmalarına son noktayı koyarken, "Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Erdoğan'dır" demişti. İşte partilerin oy oranları...
Siyasette gözler bir yandan seçim hesaplarına çevrilirken, kamuoyunun en çok merak ettiği başlıkların başında anket sonuçları geliyor.
"Seçim olsa hangi parti birinci çıkar?" sorusu gündemdeki yerini korurken, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'den açıklama geldi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) düzenlenen Anadolu Sohbetleri programı kapsamında basın mensupları ile bir araya geldi. Şen, CHP'deki gelişmelere ilişkin, "CHP adasında olan şeyler ada sakinlerini ilgilendirir, biz ilgilenmiyoruz. Biz kendi işimize bakıyoruz. Kendi işimize baktığımızda da şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz, görüyoruz. Biz, 2024 yılının aralık ayından beri birinci partiyiz" dedi.
ŞEN'DEN ZİRVE MESAJI
Şen, "Dünyanın, bölgenin ciddi meseleleri var. Onları konuşmayı tercih ederim. Biz, sürekli yükseliş halinde olan bir partiyiz ve 2024 sonlarından beri bu yükseliş devam ediyor. Bu şekilde bir tablo var, bunun bir süre daha böyle devam edeceğini düşünüyorum. Ama bazılarının kendilerini aç tavuk gibi tahıl ambarında gördüklerini net söyleyebilirim. Partiler, birileri kendilerini bir yerlerde görüyorlar. Öyle bir toplumsal yapı, öyle bir siyasal yapı yok arkadaşlar" diye konuştu.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE MESAJI
'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin konuşan Şen, "İnşallah bu yasama sürecinde, yasama döneminde belli bir hale kavuşacak. Hiçbir zaman iyimserlik yönündeki beklenti düşmedi. Hep birbirini teyit eder şekilde sonuçlar aldık. Millet diyor bize ki; 'Bu işi bitirin.' Birileri yanlış yapsa da halk buna müsaade etmeyecek. Gittiğim illerde, Şırnak'ından Diyarbakır'ına hepsinde aynı hava var. Bu iş bitecek. Türkiye artık böyle şeylerle uğraşamaz. Çünkü dünyanın başına ne geleceği çok belli değil. Bir 3'üncü dünya savaşı ihtimali önümüzde duruyor. Orada dururken sen gel burada iki tane teröristle uğraş, beş tane teröristle uğraş; enerjini buraya harcayamazsın. Bu yasama döneminde de inşallah hayırlı bir neticeye kavuşacağız. Meclis gereğini yapar hale gelir diye ümit ediyorum. Bunun karşısında PKK'nın da gereğini yapması gerekiyor" dedi.