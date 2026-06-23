'Bebek yüzlü' kokain kuryesi İstanbul'da yakalandı! Şebekenin kör nokta planı deşifre oldu

ULUSLARARASI UYUŞTURUCU TİCARETİNİN KRİTİK HALKALARINDAN

Masum ve çocuksu yüz hatlarıyla dikkat çeken Nikita'nın polis kontrollerinde şüphe çekmemesi amacıyla şebeke tarafından özellikle seçildiği değerlendiriliyor. Güvenlik kaynakları Nikita'nın uluslararası uyuşturucu ticaretinin kritik halkalarından biri olduğunu ifade etti.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2'si Türk, 2'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 4 şüpheli İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.