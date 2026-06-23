'Bebek yüzlü' kokain kuryesi İstanbul'da yakalandı! Şebekenin kör nokta planı deşifre oldu
Uluslararası uyuşturucu ağına bağlı zehir şebekesinin uyguladığı "Kör nokta" planı İstanbul Emniyeti tarafından deşifre edildi. Şebekenin İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan İstanbul'a uzanan uyuşturucu sevkiyatında kullandığı yöntem ortaya çıkarılırken, uluslararası suç çevrelerinde "Bebek yüzlü kokain kuryesi" olarak tanınan Ukrayna uyruklu Nikita ülkeden kaçmak üzereyken yakalandı.
Uyuşturucuyla mücadele kapsamında peş peşe operasyonlar düzenleyen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, uluslararası bir uyuşturucu ağına yönelik dikkat çeken bir operasyona daha imza attı.
İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan İstanbul'a uzanan uluslararası uyuşturucu ağını deşifre etti.
FİLM SAHNELERİNİ ARATMAYAN OPERASYON
Şebekenin uyguladığı "Kör nokta" planı kapsamında birbirlerini hiç görmeyen uyuşturucu kuryeleri ile alıcılar arasındaki şifreli iletişim zinciri de çözüldü.
Film sahnelerini aratmayan operasyonun ilk adımı 18 Haziran Perşembe günü atıldı. İspanya'nın Kanarya Adaları'ndan hareket eden uluslararası uyuşturucu şebekesine bağlı iki yabancı uyruklu kurye, teslim aldıkları uyuşturucu maddeleri hava yoluyla İstanbul'a getirdi.
İŞTE ŞEBEKENİN "KÖR NOKTA" PLANI
Sabah'tan Emir Somer'in haberine göre İstanbul'a gelen kuryeler, yanlarında taşıdıkları uyuşturucu dolu valizi alıcıların yönlendirdiği bir ticari taksiye teslim etti.
Şebekenin uyguladığı "Kör nokta" planı kapsamında uyuşturucu maddeleri teslim alan kişiler ile sevkiyatı gerçekleştiren kuryeler hiçbir aşamada yüz yüze gelmedi.
23 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Süreci adım adım takip eden İstanbul Emniyet İstihbarat Şubesi ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı.
Operasyon kapsamında durdurulan ticari taksinin bagajındaki valizde yapılan aramada piyasa değeri milyonlarca lirayı bulan 23 kilo 350 gram kokain ele geçirildi.
Araçta bulunan ve uyuşturucuyu teslim aldığı belirlenen Volkan A. ile İsa Ç. ve zehir kuryelerinden biri olduğu tespit edilen Savelii Lobanov suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
MASUM GÖRÜNTÜSÜ SEBİYLE TERCİH EDİLDİ
Uyuşturucu maddeleri Türkiye'ye getiren ve valizi taksiye teslim eden diğer kokain kuryesi Ukrayna uyruklu Nikita ise ülkeden kaçmak üzereyken operasyon kapsamında İstanbul'da yakalandı.
Uçağa binmek üzere olduğu sırada gözaltına alınan Nikita'nın uluslararası uyuşturucu şebekesi tarafından "masum" görüntüsü nedeniyle tercih edildiği belirlendi.
Yapılan incelemelerde Ukrayna uyruklu Nikita'nın uluslararası suç çevrelerinde "Bebek yüzlü kokain kuryesi" olarak tanındığı tespit edildi.