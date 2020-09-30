CHP'li Özgür Özel ve Sözcü'nün ortak yalanı bir kez daha çürütüldü! Lokanta dediği yer bin metrekare kapalı alanda kurulan fabrika!

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Sözcü Gazetesi'nin bir yalanı daha ortaya çıktı. Özgür Özel'in lokanta olarak iddia ettiği yer 20 milyon TL yatırım yapılmış dondurulmuş gıda ve hazır yemek fabrikası çıktı. 8 bin metrekare kapalı alana kurulan fabrikanın 200 çalışanı da bulunuyor. Özgür Özel'i eleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bir ana muhalefet partisinin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir" dedi.

Giriş Tarihi: 30.09.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 12:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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