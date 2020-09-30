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CHP'li Özgür Özel ve Sözcü'nün ortak yalanı bir kez daha çürütüldü! Lokanta dediği yer bin metrekare kapalı alanda kurulan fabrika!

Sabah'tan Sema Alim Dalgıç'ın haberine göre, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve Sözcü Gazetesi'nin bir yalanı daha ortaya çıktı. Özgür Özel'in lokanta olarak iddia ettiği yer 20 milyon TL yatırım yapılmış dondurulmuş gıda ve hazır yemek fabrikası çıktı. 8 bin metrekare kapalı alana kurulan fabrikanın 200 çalışanı da bulunuyor. Özgür Özel'i eleştiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bir ana muhalefet partisinin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir" dedi.

Giriş Tarihi: 30.09.2020 11:33 Güncelleme Tarihi: 30.09.2020 12:00
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CHP'li Özgür Özel ve Sözcü'nün ortak yalanı bir kez daha çürütüldü! Lokanta dediği yer bin metrekare kapalı alanda kurulan fabrika!

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel; Gaziantep'te açılışı yapılan 300 fabrikayla ilgili paylaşımda bulundu ve "Sanayi sitesindeki lokantanın adı bile listede" iddiasında bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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CHP'li Özgür Özel ve Sözcü'nün ortak yalanı bir kez daha çürütüldü! Lokanta dediği yer bin metrekare kapalı alanda kurulan fabrika!

ÖZEL'İN LOKANTA DEDİĞİ YER 8 BİN METREKARE KAPALI ALANDA FAALİYET GÖSTERİYOR
Özgür Özel'in; lokanta olarak iddia ettiği yerin Dondurulmuş Gıda ve Hazır Yemek Fabrikası olduğu, fabrika için 20 milyon TL yatırım yapıldığı öğrenildi. Fabrikanın 8 bin metrekare kapalı alanda kurulduğu ve 200 çalışanın bulunduğunu öğrenildi.

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CHP'li Özgür Özel ve Sözcü'nün ortak yalanı bir kez daha çürütüldü! Lokanta dediği yer bin metrekare kapalı alanda kurulan fabrika!

END Grup Hazır Yemek Gıda Yönetim Kurulu üyesi Ersin Özalkan; Acıoğlu Piza firmasının END Grup şirketlerinden olduğunu söyledi.

Ersin Özalkan; Özgür Özel'in 2019 yılında 5. Organize Sanayi Bölgesi'nde yatırımının tamamlandığını belirterek, "Çömçeci markası ile dondurulmuş ve taze hazır yemek, ünlü mamüller, tatlı, ileri işlenmiş et ürünleri üretmektedir... Sayın vekilim bilgi amaçlı paylaşıyorum, maalesef lokanta olarak algılandık" dedi.

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CHP'li Özgür Özel ve Sözcü'nün ortak yalanı bir kez daha çürütüldü! Lokanta dediği yer bin metrekare kapalı alanda kurulan fabrika!

END GRUP'a bağlı olarak satın alınan Acıoglu Piza Hazır Yemek İkram ve Organizasyon Sanayi Ticaret Limited Şirketi; Küsget Sanayi Sitesi'nde yer alıyor. Şirket; 8 bin metrekare kapalı alanda toplu yemek üretiminde kullanılan makine ve techizata sahip.

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CHP'li Özgür Özel ve Sözcü'nün ortak yalanı bir kez daha çürütüldü! Lokanta dediği yer bin metrekare kapalı alanda kurulan fabrika!

ÖZEL: SANAYİ SİTESİNDEKİ LOKANTANIN ADI BİLE LİSTEDE

Özgür Özel; Gaziantep'te açılan fabrika sayısının 300 denildiğini belirterek, "Devletin tepesinin millete attığı en büyük yalan bu. 120'si teşvik kredisi kullanarak fabrikasını başka sanayi bölgesine taşımış. Sanayi sitesindeki lokantanın adı bile listede.
İstihdam her gün düşüyor. Fabrikalar açılsa düşer mi?" iddiasında bulunmuştu.