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Haberler Galeri ÖSYM'den DGS için beklenen tarih! DGS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

ÖSYM'den DGS için beklenen tarih! DGS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? Sonuçları için binlerce aday gelecek son dakika açıklamasını bekliyor. Kısa süre önce sonlanan sınav aşamasının ardından önlisans eğitimini lisansa tamamlamak isteyen adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlara odaklandı. DGS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı açıklamaları ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...

Giriş Tarihi: 05.10.2020 15:39 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 15:45
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ÖSYM'den DGS için beklenen tarih! DGS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen adaylar, Dikey Geçis Sınavı'nda ter dökmüştü. Sınavın sonlanmasının ardından, "DGS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak?" sorusunun cevabı arama motorlarında sıkça sorgulanıyor. Belirlenen kontenjan ve puan türlerine göre tercihlerini yapan adaylar, ÖSYM tarafından gelecek son dakika açıklaması bekleniyor. İşte, DGS sonuçları açıklandı mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ÖSYM'den DGS için beklenen tarih! DGS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih konusunda duyuru yapılmadı. Geldiği anda haberimize eklenecektir.

Geçtiğimiz yıl 21-28 Ağustos tarihleri aralığında tercihlerin alınmasının ardından DGS tercih sonuçları 4 Eylül'de erişime açılmıştı.

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ÖSYM'den DGS için beklenen tarih! DGS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

YERLEŞTİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ VE KAYIT İŞLEMLERİ

Yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara belge gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

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ÖSYM'den DGS için beklenen tarih! DGS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

2020-DGS sonuçlarına göre bir yükseköğretim lisans programına yerleştirilen adayların kayıt hakları yalnız 2020-2021 öğretim yılı için geçerlidir. Bir yükseköğretim programına yerleşenler kayıt işlemleri için ilgili üniversiteye başvuracaklardır.

ÖSYM'nin gerek yükseköğretim kurumlarındaki kayıt işlemleri gerekse yükseköğretim kurumları arasındaki yatay geçiş işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konudaki bütün başvuruların doğrudan ilgili yükseköğretim kurumlarına yapılması gerekmektedir.

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ÖSYM'den DGS için beklenen tarih! DGS tercih sonuçları ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? DGS sonuçları açıklandı mı?

DGS EK YERLEŞTİRME

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.