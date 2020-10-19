MEB son dakika açıklaması: Ortaokul 5, 6, 7 ve lise 9, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitim... Son dakika... Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Şu ana kadar tüm ilkokullar, ortaokul 8. sınıf ve lise 12. sınıflar kademeli olarak yüz yüze eğitime başladı. Şimdi ise ortaokul 5, 6, 7 ve lise 9, 10 ve 11. sınıfların açılacağı tarih merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın konu ile ilgili son açıklamalarını yazımızda derledik. Peki, ortaokul 5, 6, 7 ve lise 9, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler... Giriş Tarihi: 19.10.2020 14:46 Güncelleme Tarihi: 19.10.2020 16:14
Son dakika... Ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kademeli ve esnetilmiş olarak yüz yüze eğitim bazı sınıflarda başladı. Online eğitime devam eden öğrencilerin hangi tarihte yüz yüze eğitime başlayacağı merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından konu ile ilgili açıklama gelmişti. Peki, ortaokul 5, 6, 7 ve lise 9, 10 ve 11. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR 5, 6, 7, 9, 10 VE 11. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada,
"En kısa sürede diğer eğitim öğretim kademelerinde olduğu gibi yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz." dedi. Bu açıklamaların ardından ortaokul 5, 6, 7. ve lise 9, 10 ve 11. sınıfların hangi tarihte eğitime başlayacağı merak edilmeye başlandı. Ancak MEB tarafından konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak. MEB'DEN OKUL YÖNETİCİLERİNE 'UZAKTAN EĞİTİM TASARIM VE YÖNETİM EĞİTİMİ'
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), okul yöneticilerinin uzaktan eğitim süreçlerindeki tasarım ve yönetim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla UNICEF iş birliğinde hazırlanan "Okul Yöneticilerinin Kapsayıcı Eğitim Bağlamında Uzaktan Eğitim, Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi" uluslararası akredite sertifikalı mesleki gelişim programının tanıtımını, MEB Başöğretmen Salonu'nda düzenlenen törende yaptı.
Okul yöneticilerinin eğitiminin son derece kritik olduğunu ifade eden Selçuk, "Okullarımızın rengi, neşesi, niteliği doğrudan doğruya okul müdürlerimizin yetkinliği ve motivasyonu ile ilgili bir konu. Yapılan bu çalışma aslında tarihi olarak büyük bir değer taşıyor. Okul müdürlerimiz, okuldaki ilişkiler ağının okulun içinde olagelen iletişimin büyük ölçüde mimarlarıdır. O nedenle bu mimariyi kurarken çok daha nitelikli olarak kurma konusunda desteğimizle her zaman yanlarındayız." değerlendirmesini yaptı.
Her neslin kendi zamanıyla kendi çağıyla geldiğini ve o nesillere ayak uydurabilmek için okul müdürleri ve öğretmenlerin sürekli kendilerini yenilemeleri gerektiğine işaret eden Selçuk, "Aslında siz okulun liderliğini yürütürken büyük bir değişimi ve dönüşümü de yönetiyorsunuz ve sizin bu yönetiminiz, okulun ne kadar yol alacağını, öğretmenlerin ve öğrencilerin kurumda ne kadar mutlu olacağını, nasıl akışkan bir süreç yaşayacağını doğrudan doğruya etkiliyor. Ama bunun tam tersi olursa eğer 'Başımıza iş açmayalım hocam', ya da öğrenciler için "Durun durduğunuz yerde çocuğum' gibi ifadeler olursa o zaman da sistemin tıkandığını rahatlıkla görürüz. Bizim güzel işlerimiz olsun, çocuklarımız durmasınlar, yürüsünler, öğretmenler ve öğrencilerimiz okul yöneticilerinin açtığı yolda hızla ilerlesinler." diye konuştu.